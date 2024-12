L’artista Albert Pinya publica el seu primer conte infantil, sobre el poder de l’art, escrit per la filòsofa i periodista Anna Schnabel

Seculina. La bruixa que (en)canta, editat per Triangle Kids, es presentarà el proper dilluns, 16 de desembre, a les 18.30 h a la llibreria Rata Corner (Palma). Un conte que arriba a les llibreries el mateix dia i que narra les hilarants aventures de la Seculina, una jove bruixa que s’atreveix a qüestionar el món que l’envolta. El llibre estimula el pensament crític i la tolerància dels més menuts al llarg d’una història sobre l’amistat i el poder de l’art i la música en la gestió emocional.

A l’acte, presentat per la periodista Margalida Mateu, i hi assisitiran els dos autors del conte: l’artista mallorquí Albert Pinya, i la periodista catalana Anna Schnabel. També l’editora i directora d’art, Aina Pla, en representació del segell infantil Triangle Kids. Albert Pinya també assistirà al Rata Market el divendres 20 de desembre a les 17.30 h, per a dedicar exemplars del conte.

Albert Pinya, que és un dels pintors mallorquins de la seva generació amb més projecció internacional, explora amb aquest llibre un nou registre on aplicar i expandir la seva pràctica artística. La protagonista, per a l’autor, és un personatge en el qual «moltes persones podem veure’ns reflectides; un ésser que busca la seva pròpia veu i camí, enfrontant-se als convencionalismes socials que l’envolten». «La curiositat, la valentia, l’empatia, la confiança i la seguretat que demostra en ella mateixa al llarg de la història donen com a resultat un relat en què petits i majors són guiats cap a un necessari optimisme i on l’amor és reivindicat com a eina al llarg de tot el llibre», afirma.

Seculina. La bruixa que (en)canta té l’objectiu de divertir els més petits per mitjà de la lectura, fet amb lletra de pal. Al mateix temps, apropa alguns elements de la mitologia catalana que s’arrisquen a caure en l’oblit. En aquest relat habitat per bruixes i bruixots, minairons i altres criatures mítiques es confabulen per arreglar el daltabaix provocat per un monstre que, en el fons, només busca un amic. L’art, en forma de música –llenguatge universal per excel·lència– esdevé la clau de tot plegat. Per això, la banda sonora de les aventures de la Seculina són alguns clàssics del rock que, malgrat el pas del temps, fan ressonar missatges que tampoc s’han d’esborrar.

Albert Pinya ha exposat a Palma, Barcelona, Madrid, Santander, Roma, Milà i Giussano, la Fira d’Art Con temporani de Madrid (ARCO), a la Fira Internacional d’Art Contemporani de Turi (Artissima), el Zona Maco de Mèxic o la Fira Internacional d’Art de Corea (KIAF). Ha rebut diversos premis, ha col·laborat amb els músics Niño de Elche i Joan Miquel Oliver, i ha il·lustrat els textos de reconeguts poetes com Àngel Terron, Jaume C. Pons i Alorda, Lucia Pietrelli i Laia Malo.

Anna Schnabel és redactora i s’ha especialitzat en periodisme social des del diari Ara Balears i IB3 Televisió. Ha fet el salt al món dels contes infantils després de ser mare i actualment viu a un petit poble del Vallès Occidental.

Triangle Kids és el segell infantil-juvenil de Triangle Postals, nascut el 2022. Enceta una nova col·lecció de contes en sintonia amb els seus valors fonamentals com l’economia circular. «Per això aquest conte ha estat imprès a Barcelona amb paper procedent de boscos amb gestió responsable», han remarcat.