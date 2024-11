Fonsi Loaiza presenta aquest dissabte, a Palma i Inca, el seu darrer llibre ‘Oligarcas. Los dueños de España’

El periodista Fonsi Loaiza presentarà aquest dissabte, 30 de novembre, el seu darrer llibre ‘Oligarcas. Los dueños de España’ (Editorial Akal) a Palma i Inca. Les presentacions han estat organitzades per Ona Mediterrània.

La presentació a Palma es farà a les 12.00 hores a la llibreria Drac Màgic i comparà amb la participació de l’autor i Neus Tur, que conversaran sobre la realitat del domini de l’Estat espanyol per part de les oligarquies.

La presentació a Inca es farà a les 19.30 hores al Claustre de Sant Domingo i compta amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Inca. L’escriptor explicarà la trama de poder a l’Estat espanyol que desgrana en els diversos capítols del llibre.

Els ciutadans creiem que triem als governants i legisladors, però aquest llibre de Fonsi Loaiza ens descobreix que això és «irrellevant». Segons l’autor, «els oligarques no són només cosa dels malvats russos. A Espanya, controlen els ressorts del poder i a vegades tapen les seves misèries sota falsa aparença de filantropia. Grans constructores, famílies d'alta nissaga, fortunes sorgides a la vora del franquisme, ‘homes fets a si mateixos’, etc. conformen un poderós grup que copa contractes públics, rep ajudes estatals, controla cadenes de distribució, monopolitza àmbits sencers de l'economia, es tracta i fa costat a la reialesa, frueix de paradisos fiscals, etc. i fins i tot arriba a decidir sobre mitjans i periodistes que s'atreveixin a mostrar-se crítics».

Segons el llibre, «alguns opten per la discreció; uns altres, no obstant això, tenen una gran projecció pública, tothom els coneix i molts els admiren, a pesar que en realitat exerceixen el seu poder amb una submissió total als interessos dels Estats Units, amb l'entrada de fons voltor nord-americans en bancs, companyies estratègiques i l'habitatge, exploten als seus treballadors i els subcontracten en altres països a la recerca de mà d'obra esclavitzada».

Així, d’un vell conegut com a Florentino Pérez a Amancio Ortega, passant per Ana Patricia Botín o Juan Roig, Fonsi Loaiza aborda les trames d'interessos i xarxes clientelistes dels autèntics «amos d’Espanya», l'únic objectiu dels quals es diu «poder». «Un poder que els permeti ser cada vegada més rics, mentre la resta dels ciutadans veu com la seva vida és cada vegada més difícil», assegura.