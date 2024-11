Joves de Mallorca per la Llengua rep el Premi Nacional Joan Coromines 2024 de la CAL

La Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) ha atorgat a Joves de Mallorca per la Llengua un dels sis guardons de l’edició d’enguany dels Premis Nacionals Joan Coromines. Dissabte 23 de novembre a les 18:00 hores es va celebrar al Casal de Cultura Robert Brillas d’Esplugues de Llobregat la concessió dels guardons a tres personalitats i tres associacions que han destacat pel seu compromís en la normalització de la llengua, la cultura i la nació catalana.

Els Premis Nacionals Joan Coromines són uns guardons que lliura cada any la CAL en homenatge al destacat filòleg i lingüista Joan Coromines. Enguany, els guardonats en la vint-i-dosena edició van ser: David Vila i Ros, per la seva trajectòria al servei de la llengua catalana mitjançant la seva difusió, per tal d’assolir-ne la plena normalització en l’ús social; Joves de Mallorca per la Llengua, pels trenta anys de l’associació de promoció de la llengua a les Illes Balears; ACL El Tempir, per la feina continuada durant trenta anys de defensa de la llengua i dels drets lingüístics dels valencians; Antoni Bassas i Onieva, per ser un referent de la ràdio i la televisió i per la seva sensibilitat envers la llengua catalana; Espluga Viva (guardó local), per la celebració de cinquanta anys de l’entitat de compromís amb el jovent, la llengua, la cultura i el país; i Aureli Argemí i Roca (a títol pòstum), per la seva dilatada lluita per fer conèixer i promoure la realitat nacional catalana al món i difondre el coneixement i la defensa dels pobles i les nacions sense estat i els seus drets col·lectius.

Aquí hi són tots els guardonats:

De Joves de Mallorca per la Llengua, vuit representants de la comissió permanent hi varen assistir per a recollir el premi. Cada concessió de premi comptava amb un vídeo preparat per la CAL on es descrivia la feina que havia fet a favor de la llengua catalana la personalitat o l’entitat. Josep Buades, secretari de l’entitat, va pronunciar un emotiu discurs després de rebre el guardó.

L’acte el va presentar Isabel Almató, de Ràdio Estudi Esplugues i els guardons els atorgaven activistes de la CAL. També hi varen intervenir el conseller en Política Lingüístics de la Generalitat de Catalunya, Francesc Xavier Vila, el batle d’Esplugues, Eduard Sanz, i el president de la CAL, Jaume Marfany.

Aquests premis són el reconeixement de la CAL cap a persones, entitats o empreses que han destacat pel seu compromís en la normalització de la llengua, cultura i nació catalana. Al mateix temps, volen ser un revulsiu que esperoni a continuar treballant per assolir el ple reconeixement de la identitat nacional i de la llibertat.

Fins ara s’han celebrat vint-i-dues edicions dels premis, tots elles a diferents poblacions, i s’han guardonat més de 60 personalitats, associacions, mitjans i empreses que a partir d’un fet puntual o per la seva trajectòria són mereixedors d’aquest reconeixement. A banda del lliurament de guardons i les actuacions musicals, al principi de l’acte es presenta la biografia de Joan Coromines.

Una gala amb música tradicional com a protagonista

Els assistents varen poder gaudir de les interpretacions en directe d’Esther Santos i Pol Kvan, que improvisaven gloses en honor dels guardonats després d’escoltar el vídeo que projectaven en honor del nomenament de la concessió del premi que explicava la trajectòria de cadascun d’ells. En haver finalitzat la concessió de guardons hi va haver l’actuació de So Nat Grallers que varen tocar els quatre himnes dels Països Catalans: El cant de la senyera, La Balanguera, La Muixeranga i Els Segadors.