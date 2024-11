L'Escola Municipal de Mallorquí edita un calendari dedicat a les dites sobre els mesos de l'any

L’Escola Municipal de Mallorquí de l’Ajuntament de Manacor ha elaborat, un any més, un calendari que distribuirà entre el petit comerç i els locals de restauració. Després dels calendaris d’aquests dos darrers anys, dedicats a paraules i expressions ben nostres que van caient en desús, com adesiara o deixar pixar el mul, enguany és el torn de les dites i, més concretament, de les dites sobre els mesos de l’any.

«Si els refranys fossin persones, podríem dir que són com aquells amics que només veiem de tant en tant però que sabem que, en els moment complicats, quan necessitam ajuda, sempre hi són. Els refranys passen per les nostres vides, més o menys desapercebuts, amb més o menys freqüència, però sempre hi són presents», han assenyalat. El nou calendari de l'Escola Municipal de Mallorquí recull en aquesta ocasió dites com el març marceja o a l'agost a les set és fosc, entre d'altres.

La intenció de l’Escola de Mallorquí amb aquesta campanya és conscienciar de la importància que té per a una llengua mantenir aquests referents lingüístics i de saviesa popular, i la sort i l’esforç que ha suposat que arribin fins als nostres dies.

Sebastià Llodrà, regidor de l’Àrea de Política lingüística de l’Ajuntament de Manacor afirma que «es vol fer veure la utilitat de les dites com a tranmissores dels costums i de la història del nostre poble» i destaca que, «sense elles, és impossible comprendre la cultura de la qual provenim». Així mateix, comenta que amb l’elaboració i distribució dels calendaris es pretén evidenciar la importància que té per una llengua mantenir aquests referents lingüístics i de saviesa popular, i la sort i l’esforç que ha suposat que arribin fins als nostres dies. Margalida Rosselló, directora de l’entitat, recalca que, «amb aquesta nova campanya, l’Escola de Mallorquí reivindica tot aquest pou de saviesa popular que conformen les dites i expressions populars i que tant enriqueixen la nostra llengua».