Gavina.mp3 és el guanyador del 24è Sona9

Gavina.mp3 s'ha proclamat guanyador de la 24a edició del Sona9 en la final celebrada a la sala Luz de Gas de Barcelona, conduïda per la cantant i periodista del programa 'Tot es mou' del 3Cat, Georgina Arnau. Ouineta, per la seva banda, ha quedat en segon lloc i s'ha endut el Premi Joventut, Naia ha guanyat el Premi Èxit, i Partiperes el Premi Revelació. A més, Naia ha aconseguit el Premi Cases de la Música.

Gavina.mp3 ha rebut el Premi Sona9 de mans del guanyador de l'edició de l'any passat, Eloi Duran. El grup de Barcelona ha fet gala al llarg de l'actuació del seu pop indie lo-fi amb deixos electrònics i sons sobresaturats. L'han defensat amb cançons com 'Buleria', amb una introducció instrumental grandiloqüent; 'Quan mori el cos'; 'Col·lapse' i 'Dorothy', culminada amb un solo de saxo de Sara Rodríguez. Han tancat la seva actuació amb 'L'hivern avança' -versió al català de 'Gaetano' de Calcutta- i 'Sota el cel'.

El premi Sona9 permetrà al quartet barceloní enregistrar un EP de quatre cançons i la gravació d'un videoclip amb Televisió de Catalunya, un contracte discogràfic, campanyes de publicitat, una gira de concerts per festivals com l'Acústica, el MMVV, la FIM de Vila-seca o La Mercè, accés a la radiofórmula d'iCat i la portada d'Enderrock del mes d'agost de 2024.

Per la seva banda, Ouineta s'ha endut el Premi Joventut. La vallesana ha defensat juntament amb dos ballarins una actuació performàtica de pop urbà amb temes com 'DMs', 'Last Night', 'Gorg' -coneguda per ser la sintonia del pòdcast La Turra- i 'Wild', marcada per l'omnipresent so del bram d'uns cavalls. La de la Roca del Vallès s'ha acomiadat amb 'Gorgeous' i l'explosiva 'Bikini Kill'. El Premi Joventut li l'ha entregat el director de l'Agència Catalana de la Joventut, Bartolomé Agudo, i inclou 3.000€ que haurà d’utilitzar per a la gravació d’un disc, un videoclip o per material musical, a més d'una campanya de promoció i publicitat als mitjans organitzadors del Sona9 valorada en 3.600€.