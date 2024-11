[VÍDEO] Donallop estrena el videoclip del senzill 'Inconscients'

Aquest divendres, 15 de novembre, s’estrena el videoclip 'Inconscients' de Donallop. La peça ha estat dirigida pel realitzador italià, Bosco Ventura, que combina textures digitals i analògiques. Ha estat editat i muntat per Anna Oriol, l’editora catalana també és coneguda per haver editat els videoclips de 'Don’t bother' i 'No', de la compositora colombiana, Shakira.

De cara al 2025 es confirma la tornada als escenaris de Donallop, el projecte ara és liderat en solitari per Joana Pol, i el llançament del seu LP. El grup publicarà el quart disc d’estudi a la primavera vinent i ja ha fet el llançament de tres senzills que avancen el nou camí artístic de la banda.

El passat mes de setembre la mallorquina llança 'Perdó', un senzill produït pel DJ i músic de Madrid, Ed is Dead. Aquest passat octubre seguia amb l’edició dels senzills 'Qui te plora' i 'Inconscients', produïts pel lleidatà Víctor Ayuso (ex-Renaldo i Clara) al capdavant dels estudis Zamenhof.

Tres senzills, amb els seus respectius videoclips, que mostren «la nova aposta de la selvatgina, que s’endinsa de cap a la música dance, urbana, de club, i en definitiva, el nou pop català més internacional», afirmen.

El pròxim 21 de novembre serà present al concert benèfic Som València, en la seva edició a Manresa, en motiu de les afectades per la DANA, el passat 29 d’octubre.

El 6 de desembre oferirà un nou espectacle en el marc de la Fira Trovam de Castelló, que s’havia de dur a terme entre el 14 i el 16 de novembre, però va ser ajornada en motiu de dol per les inundacions.