Almenys 34 editorials valencianes han estat afectades per la DANA amb pèrdues de més de cinc milions d’euros

L’Associació d’Editorials del País Valencià (AEPV) calcula que almenys 34 editorials valencianes s’han vist afectades, totalment o parcialment, per la DANA que ha arrasat diversos punts de les comarques valencianes. D’aquesta manera, els danys s’han quantificat en més de cinc milions d’euros, principalment respecte al cost dels llibres perduts.

Concretament, es calcula que s’han perdut 1.000.000 exemplars de llibres, valorats en 4.500.000 euros a preu de cost i que suposarien un total de 15.750.000 euros a preu de mercat. A més, les afectacions en instal·lacions, equipaments i vehicles propis de les editorials ascendeixen a 500.000 euros.

Entre les 34 editorials afectades, l’AEPV comptabilitza 20 segells membres de l’associació, una xifra que suposa més del 35% dels socis. Es tracta d’Afers Editorial, Algar Editorial, Andana Editorial, Balandra Edicions, Edicions Bromera, Edicions Voramar (Santillana), Grupo Sargantana, La Orquidia de Darwin, Litera Libros, Llibres de la Drassana, Llibres de l’Encobert, Nau Llibres, Perifèric Edicions, Publicacions de la Universitat de València, Publicacions de la Universitat Politècnica de València, Sembra Llibres, Tinturas, Tirant lo Blanch, Tres i Quatre i Vincle Editorial.

A més, altres 14 editorials no associades també han vist afectats els seus fons. Són Animallibres, Camacuc, Cuentos de Fábula, Ediciones Hades, Ediciones Contrabando, Ediciones Llum de Lluna, Ediciones Mahali, Fuera de Ruta, La Batidora, Librolandia, Micomicona, Savanna Books, Unaria Ediciones i Tu cuento y tú.

En l’enquesta realitzada entre totes les editorials valencianes, destaquen problemes amb els fons emmagatzemats en instal·lacions pròpies i/o centres logístics devastats, o amb llibres preparats per a sortir d’impremta o en procés de producció. Aquesta situació pot comportar una falta d’estoc, així com dificultats en la cadena de distribució. De fet, en alguns casos, el fons de llibres dipositats a les distribuïdores suposava el 100% de l’estoc de l’editorial.

Distribuïdores afectades: GEA Llibres i Sendra-Marco

Pel que respecta a les distribuïdores, Gea Llibres, encarregada d’almenys 25 editorials valencianes, ha estat molt greument afectada. Les conseqüències poden ser dramàtiques per a moltes editorials que tenien el seu magatzem general concentrat en aquesta distribuïdora, amb ubicació a Riba-roja.

Per la seva part, Sendra-Marco, localitzada a Picanya, ha experimentat alguna afectació als llibres, la magnitud de la qual està encara per determinar. Ara mateix, estan afrontant greus problemes degut a la dificultat de les comunicacions per carretera, Metro, així com per la pèrdua dels cotxes.

Danys en instal·lacions pròpies

A més, quatre editorials han patit danys directes en les seues instal·lacions: Edicions Voramar (Picanya), Micomicona (Riba-roja), Orquidia de Darwin (Massanassa) i Camacuc (Paiporta). Aquestes dues últimes han experimentat un sinistre total, en perdre instal·lacions, fons, arxiu i la memòria.

Altres dos editorials/llibreries de Benetússer ho han perdut tot. Es tracta de Librolandia i Fuera de ruta.

Mirar el futur

Els principals dubtes de cara al futur exposats pels socis de l’AEPV giren al voltant de les opcions per poder atendre la campanya de Nadal; la reimpressió dels llibres perduts, per tal de poder recuperar l’activitat comercial i poder estar operatius «quan abans millor», així com el clima social de dol que es viurà en les pròximes dates nadalenques. Evidentment, aquesta realitat tendrà també el seu impacte sobre escriptors i il·lustradors, entre altres professionals del sector.

L’AEPV ha rebut nombroses manifestacions de suport i oferiments de particulars i empreses del sector del llibre, com també d’entitats del sector i institucions de l’Administració, totes amb la voluntat de conèixer com es pot ajudar a la recuperació de les editorials valencianes. «El futur és complicat, però la millor contribució en aquests moments difícils és comprar i llegir llibres d’editorials valencianes», han assenyalat.