'Catalunya amb el País Valencià': organitzen un macroconcert solidari a Barcelona

L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural impulsen 'Catalunya amb el País Valencià', una resposta de la societat civil catalana per a recaptar fons per a revertir els efectes de la DANA en tres eixos: el social, el cultural i l’educatiu. Tota la solidaritat serà destinada a finalitats socials i per a la reconstrucció d’espais educatius i culturals vinculats amb la llengua i la cultura al País Valencià.

La iniciativa -que ja compta amb una cinquantena d’adhesions, entre les quals el FC Barcelona, el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, Canet Rock, el Vida Festival i el Cruïlla, el Banc dels Aliments, la Creu Roja, la Taula d’Entitats del Tercer Sector i la UFEC, entre d’altres- consisteix en un macroconcert de país en solidaritat amb el País Valencià que tendrà lloc el proper 22 de novembre a l’Avinguda Maria Cristina de Barcelona a partir de les 20 hores.

L’objectiu d’aquest esdeveniment cultural és mostrar el suport de la societat catalana amb la valenciana, i al mateix temps, recaptar fons que contribueixin a revertir els efectes dels aiguats. «Aquestes setmanes s’ha fet evident, ens ha emocionat i enorgullit la força de la gent organitzada, el paper clau i transversal de la societat civil. Amb aquest mateix esperit impulsem aquesta iniciativa i aquest concert de país, amb la voluntat de multiplicar la solidaritat a través de l’agermanament entre Catalunya i el País Valencià», ha dit Xavier Antich, president d’Òmnium Cultural.

El president de l’Assemblea, Lluís Llach, ha destacat l’entesa amb Òmnium i ha agraït a l’Associació de Municipis per la Independència, el Consell de la República, la Intersindical, el CIEMEN i els CDR, que se sumessin de seguida a la iniciativa, així com a la resta d’entitats que també s’hi han adherit. Llach, que ha explicat que treballen des de fa dies per oferir «un espectacle musical magnífic», ha demanat una assistència massiva: «Com més gent hi assisteixi, més diners podrem enviar a les persones afectades; tan senzill com això». «Catalunya ha de respondre a la greu situació del País Valencià i estem segurs que ho farà», ha conclòs.

El concert 'Catalunya amb el País Valencià' comptarà amb artistes i grups musicals de tots els Països Catalans, de diferents estils i per a totes les edats, entre els quals Figa Flawas, Oques Grasses, Sopa de Cabra, Julieta, La Fúmiga i la Companyia Elèctrica Dharma. Les entrades del concert ja es poden adquirir a través del web concertdepais.cat (també existeix l’opció de fer un donatiu sense haver d’assistir al concert).

D’aquesta manera es preveu emplaçar a la solidaritat a través de l’agermanament que proporciona la cultura i la llengua, convertint la festa i la música, també, en un acte de solidaritat i reivindicació amb el poble valencià.