Miquel Ripoll publica una ressenya sobre 'El cor de les tenebres' de Joseph Conrad

Miquel Ripoll, redactor de dBalears i Ploma.cat, ha publicat aquesta setmana una ressenya d'un dels clàssics més destacats de la literatura en llengua anglesa, 'El cor de les tenebres' de Joseph Conrad.



Ripoll analitza l'obra de Conrad i la seva relació amb el colonialisme i destaca com el llibre es pot entendre com una exploració de l'ànima humana i de «les tenebres que nien dins del cor».



Segons Ripoll, «la novel·la de Conrad ha gaudit al llarg dels anys d'una gran adaptació de formats, ja sigui en còmic, obres de teatre o cinema. 'Apocalypse Now' de Francis Ford Coppola o 'Àlien' de Ridley Scott són dues de les adaptacions més significatives, que canvien el colonialisme europeu per la guerra imperialista i la conquesta de l'espai». Podeu llegir la ressenya sencera a Ploma.cat a través del següent enllaç.