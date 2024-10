FADES publica el seu segon disc: 'METALLIX', tota una declaració d’intencions

Aquest divendres, dia 25 d’octubre, FADES ha publicat el seu segon disc titulat Metallix. El projecte el formen tres graduats en Llengua i Literatura Catalanes, en Ferran Pi, n’Àngel Exojo i en Vicenç Calafell, que es varen conèixer cursant la carrera a la UIB.

El grup es va fer conegut a partir del seu primer disc Amigues i Autotune (2023), i ja s’han convertit en els referents queers que havien de menester els Països Catalans. Algunes de les cançons que es varen fer més virals són ‘Mai neva a ciutat’ una cançó que agafa un sample de ‘Me desplom’ de l’artista Maria Jaume, i ‘Catalonian Girls’, la seva versió de ‘California Gurls’, de Katy Perry i Snoop Dogg. Aquestes cançons, i algunes originals com ‘Casual’ i ‘123’, i totes les altres, han aconseguit que el grup tengui un major reconeixement. El seu projecte comença des de la dissidència, tenen un missatge polític reivindicatiu: queer i català.

Dijous, dia 24 d’octubre, varen celebrar una listening party a l’Espai Mallorca, a Barcelona, on els afortunats que hi pogueren assistir varen escoltar en primícia el disc sencer i veure el seu primer videoclip, de la segona cançó del disc: ‘Artificial’.

De les deu cançons que té l’àlbum, quatre ja les havien tretes com a ‘singles’: per ordre, ‘Bombó de Licor’, ‘Minifalda’, ‘G&G’ (Gays and Girls) i ‘Frikis’, col·laboració amb l’artista manacorí Plan-ET. A més d’aquestes, en els seus darrers concerts ja en cantaven dues que encara no havien sortit a la llum, ‘Lollipop’ i ‘Artificial’, les cançons que enceten el disc.

Les cançons que quedaven per ser escoltades eren: ‘Es meu Boo’; ‘De metall’, un interludi que es fusiona amb la següent cançó ‘G&G’; ‘De Revista’, feta juntament amb R. C. Allergy, el pseudònim d’Ànnia López; i la cançó que clausura el disc, ‘Gloss’, col·laboració amb LaFrancesssa, Pere Francès.

Aquest nou disc és una declaració d’intencions. Les lletres de les cançons criden rompre amb el gènere binari i amb les injustícies que pateixen les persones oprimides. Els ritmes i estils de les cançons són electro-pop i enganxen a l’oient. Amb Metallix el grup ha deixat clar que tenen una llarga i exitosa trajectòria per endavant.