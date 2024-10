L'AELC presenta els finalistes del VII Certamen Salvador Iborra

Onze poetes joves compartiran el cap de setmana del 1r al 3 de novembre a Terrassa per a assistir a la formació del Certamen Art Jove de poesia Salvador Iborra, que convoca anualment l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC) amb l'Institut Balear de la Joventut i l'Agència Catalana de la Joventut.

Un certamen dedicat a Salvador Iborra

Salvador Iborra (València, 1978 - Barcelona, 2011) va ser poeta, periodista i professor. Llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat de València, va col·laborar en el suplement de cultura L'Espira, del Diari de Balears, activitat que compaginava amb l'escriptura i amb la docència. Des de l'any 2009 va viure a Barcelona, on va estudiar un màster en literatura, art i pensament a la Universitat Pompeu Fabra. El seu primer poemari apareix dins l'obra col·lectiva Arran de terra. 12 poemaris (1998) i és autor dels llibres de poesia Un llençol per embrutar (2003, Premi Betúlia de poesia de Badalona), Les entranyes del foc (2005, Premi Domènec Perramon de poesia) i Els cossos oblidats (2009, Premi de poesia Jaume Bru i Vidal). L'any 2011 Salvador Iborra va morir assassinat al barri Gòtic de Barcelona.

El premi vol ser una eina de professionalització que alhora serveixi per a esperonar i fomentar la literatura en llengua catalana. A més de l'aportació econòmica (2.000 euros), el poemari guanyador es publicarà a Viena Edicions. Per a conèixer el guanyador caldrà esperar al 23 de novembre, dia del lliurament del premi. L'acte serà a Mallorca, a la sala Delirious de Palma, a les 20 h, amb la participació de tots els finalistes.

Els finalistes

Clàudia Darder Soler (sa Pobla, 1994) és periodista cultural. Graduada en Comunicació i Periodisme Audiovisuals per la Universitat de Lleida, ha treballat en premsa escrita (Diario de Mallorca i Ara Balears) i a la ràdio (IB3). Els seus relats han estat publicats en la revista Morlanda i ha participat en diversos recitals.

Fotografia: Àngel Janer Campos.

Maria Garcia i Garau (1995) és filla de mallorquins que s'enyoren. Ha cursat el màster d'Estudis Avançats en Llengua i Literatura Catalanes, on va descobrir Verdaguer i va endinsar-se pels clarobscurs i les tensions que envolten l'última etapa del poeta. És militant del moviment feminista i anticapitalista i professora de català al Sindicat d'Habitatge de Vilamajor. Participa d'un projecte autogestionat de memòria històrica.

Fotografia: Miquel Sais.

Neus Gómez (Girona, 1997) és graduada en Traducció i Interpretació per la Universitat Autònoma de Barcelona i poeta a temporades. Participa en diferents tallers de poesia a la seva ciutat natal, on també freqüenta micros oberts i ha fet de programadora cultural. El 2021 va ser finalista del IV Certamen Salvador Iborra de Poesia i el 2022 del V Premi de Poesia de Beniopa Pare Miret.

Zara Gusmerini (Buenos Aires, 1999) és graduada en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra. El seu interès per la literatura i l'escriptura comencen en la infantesa i se centra en la poesia els darrers anys. Aquest és el seu primer poemari.

Fotografia: Eugenia Gusmerini.

Paule Hispano i Bosch (1998) és persona no binària barcelonina, escriptora, músic i graduada en Estudis Literaris per la Universitat de Barcelona. Les seves línies d'investigació i creació van des de la poesia i la narrativa fins la teoria crítica, la biopolítica, el llenguatge cinematogràfic i els estudis de gènere. El ferrocarril de l'Oest és la primera obra que voldria publicar. Treballa impartint classes per a gent gran i vulnerable i tot just inicia un projecte musical en solitari.

Fotografia: Joaquim Ramis.

Arnau Onieva Gil (Igualada, 1998) està acabant el Grau d'Educació Primària a la Universitat de Lleida, amb la menció de necessitats educatives especials i educació per a la diversitat. Fa 8 anys que és voluntari en el món del lleure i, actualment, és formador de monitors. Va rebre un accèssit en la 39a edició del Premi Gabriel Ferrater de poesia dels Premis Baix Camp per a joves escriptors.

Cinta Paloma (Terrassa, 2000) és graduada en Comunicació i Indústries Culturals (UB), postgraduada en Correcció i Assessorament Lingüístic (UAB) i estudiant del màster en Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament (UPF). Treballa en el sector editorial i ha col·laborat amb revistes com Caràcters i Teatre Barcelona. Els seus àmbits d'interès principals són les arts escèniques i la poesia.

Joan Paredes. Qui sap quin és realment l'estil exacte? Un estil gairebé post-romanticista, un to profundament segur, directe, gran, hiperbòlic i tristament cor-ferit. Amb dos llibres més al calaix, a l'aguait editorial, la seva obra tan sols pretén arribar més enllà dels títols i noms ràpids, fàcils i senzills. Amb el caliu de les lletres i les pàgines de Marçal, Pepe Rubianes, Carles Sanuy, Martí i Pol, Margarit i Montero.

Fotografia: Georgina García Gutiérrez.

Sasha Pradkhan (Figueres, 1996) és filòloga i té moltes llibretes. Fa fanzins (Regla Fanzine), teatre (Cia. Ovulem Tot) i, sovint, poemes. Ha corregit textos sobre el món del circ i ha patit amb les dates límit de quatre traduccions de novel·la juvenil. Una vegada va fer un conte que ara apareix al setè número de la revista Branca. Després de treballar venent —i menjant— gelats, ara ven llibres i llegeix gratis.

Neil Sabatés (2002) és escriptor i traductor. Viu entre el Lluçanès, Barcelona i Irlanda. La seva primera traducció ha estat Sabia llegir el cel, de Timothy O'Grady i Steve Pyke (L'Agulla Daurada, 2023), i actualment tradueix Noam Chomsky. Com a poeta, va autoeditar el seu primer llibre l'any 2021, A voltes esgarrapo trossets de vida, i ha participat en activitats de la Jazz Cava, l'ACVIC i el MEV, la Festa Verdaguer, el Naturalment Poesia i diversos espais del Lluçanès.

Fotografia: Fundació Verdaguer.

Adrián Salcedo (Esplugues de Llobregat, 1994) és un artista i crític cultural. Ha estat resident a la Fundació Èpica Fura dels Baus i ha exposat en espais com La Pahissa del Marquet, els Espais de Poesia d'Alella, el Museu de Pintura de Sant Pol de Mar i la Biblioteca de Vilassar de Mar. També ha participat en els festivals Poesia i Més, la Festa de les Lletres de Terrassa i el Festival Nosaltres. Va rebre el Premi Marta Pessarrodona de Poesia.

Fotografia: Elisabet Gonzalez Pellicer.