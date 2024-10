Josep A. Calvo ressenya el llibre 'Inversemblant' de Paula Vidal

Josep A. Calvo, professor i escriptor, ressenya aquesta setmana a Ploma el llibre 'Inversemblant' de Paula Vidal. Es tracta d'una bella novel·la que tracta de la família, el pas del temps i l'esperança, i que aborda un tema sovint tabú per a moltes persones: el problema de l'Alzheimer.



Segons assegura Calvo, és una novel·la «que, en alguns aspectes, ens pot recordar altres productes juvenils que no solen anar més enllà de quatre anècdotes (bregues entre germans, amors juvenils, xocs generacionals amb els pares...), però que en aquesta ocasió s'ha sabut enllaçar i introduir el problema de l'Alzheimer, és a dir, la demència progressiva i degenerativa de les cèl·lules cerebrals que, irremissiblement, deteriora la memòria i el pensament de les persones que pateixen la malaltia».



El professor i escriptor assegura que «Paula Vidal no ens presenta el drama de l'Alzheimer per fer-nos plorar ni res d'això. Ans ben al contrari, ens conta la història na Marisa, és a dir, la padrina, i de com ha cuidat els seus fins als inicis de la demència. A partir d'aquí els rols s'inverteixen i ara tocarà cuidar-la a ella». «La novel·la és plena de moments divertits i entranyables, tot i que l'Alzheimer constitueix en si mateix un drama per a moltes famílies. A 'Inversemblant' de Paula Vidal se'ns presenta el tema com un seguit de moments de reflexió, superació i canvis vitals», afegeix. Podeu llegir la ressenya sencera a Ploma a través del següent enllaç.