La setena edició dels Premis Enderrock de la Música Balear es farà el 6 de novembre al Teatre Principal de Palma

La setena edició de la gala dels Premis Enderrock de la Música Balear se celebrarà el dimecres 6 de novembre a partir de les 20 h al Teatre Principal de Palma, per tercera edició consecutiva. L’acte reconeixerà els millors artistes, discos i cançons de l’any i també comptarà amb l’actuació d’una desena d’artistes de les Balears, entre ells alguns dels guardonats i finalistes d’enguany.

Després de l’èxit del comiat, la banda de Son Servera Anegats —guardonada amb el Premi a la Trajectòria— regalarà al públic una darrera oportunitat d’escoltar-los en directe a la gala. Pep Álvarez i companyia interpretaran per última vegada un dels seus temes més reconeguts, «Avui va de bo», inclòs en el disc Paraules (Blau Produccions, 2009). A més, Anegats opta a recollir tres dels premis de la votació popular, entre els quals el de millor artista i millor directe.

Qui també pujarà a l’escenari serà la guanyadora del premi de la crítica a Millor Disc de l’Any, Maria Jaume, que tocarà amb banda la cançó «Pura geografia», un dels temes més exitosos de Nostàlgia Airlines (Bankrobber, 2024). Per la seva banda, el grup Pitxorines, reconegut amb el premi de la crítica al millor disc folk per Un so qui no es gasta (Blau Produccions, 2024) presentarà també un dels seus nous temes, «Vou, veri, vou». Tant Pitxorines com Maria Jaume són també finalistes en dues de les categories de la votació popular.

Al llarg de la gala dels Premis Enderrock s’oferiran tot un seguit d’actuacions de músics balears que comptaran amb col·laboracions més que especials: l’andratxol Bruno Sotos interpretarà el tema «Com?» –inclòs en el seu nou treball titulat El chico de Andratx (Blau Produccions, 2024)– amb l’autor de la peça, Josep Cabot (cantant i lletrista del grup Cabot).

A més, el guanyador del Premi Enderrock del Concurs Pop Rock de Palma 2024, David Cabot, juntament amb el vocalista d’O-Erra, Pau Franch, realitzaran un singular medley amb el tema que han gravat junts, «M’alliberaré» i «Fes-la teva», dues cançons que formaran part del disc Collage, previst per a a principis del 2025. Els assistents a la gala també podran viure una de les actuacions més emotives de la nit amb la interpretació d’«Ametllers», de la cantant i cuinera mallorquina Tiu, i tot seguit es retrobarà amb la mítica Miquela Lladó per fer a duet l’adaptació del tema 'I Just Called' d’Stevie Wonder, totes dues d’Assaig obert (RGB Suports, 2024).

A més, durant la vetllada es durà a terme un homenatge al bluesman i harmonicista palmesà Víctor Uris (Palma, 1958-2024) i es podrà gaudir de les actuacions d’altres grups illencs com el trio de música urbana Fades, que estrenarà el tema «Artificial» del seu nou disc Metallix (Satélite K, 2024) i el duet eivissenc-català L’Arannà, format per Anna Sala i Lara Magrinyà que farà una versió en directe de «Jardí vora el mar», tema inclòs en l'àlbum Salamandra (Blau Atzavara, 2024).

Per segon any consecutiu els encarregats de presentar la gala seran els actors David Ordinas, presentador dels exitosos concursos d’IB3 Televisió 'Jo en sé més que tu' i 'La millor festa', i Agnès Llobet, reconeguda intèrpret i dramaturga que forma part del repartiment de sèries com Sueños de libertad, La cocinera de Castamar o Las chicas del cable. La parella serà responsable de conduir una gala on s’anunciaran els guanyadors de la votació popular, la segona i darrera volta de la qual va finalitzar el passat diumenge 13 d’octubre. En total són una trentena els finalistes que opten a onze premis escollits directament pel públic, amb les nominacions liderades per Xanguito, amb quatre, Anegats i Chiara Oliver, amb tres, i Maria Hein, Maria Jaume i Pitxorines, amb dues cadascuna.

Igualment, s’atorgaran els premis de la crítica als millors discos de l’any (Maria Jaume) i en les categories de pop-rock (Reïna), pop-cançó (Maria Hein), folk (Pitxorines), jazz-instrumental (Sebastià Gris), millor disc en llengua no catalana (Guille Wheel) i el premi especial del jurat a Joan Miquel Oliver. Finalment, a més del reconeixement a la trajectòria d’Anegats, enguany el Premi Enderrock d’Honor de la Música Balear serà per Ossifar mentre que el productor musical Mateu Picornell rebrà el Premi Enderrock – Obra Cultural Balear a la Personalitat.

La festa anual de la música balear està organitzada pel Grup Enderrock, amb el suport del Govern de les Illes Balears, el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Palma, amb la col·laboració de l’Obra Cultural Balear i el patrocini d’Estrella Damm i Baleària.