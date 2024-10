Arriba la VI Trobada Mallorquina de Baldufes

Els propers dies 18 i 19 d’octubre de 2024 al Claustre Sant Domingo de Pollença se celebra la VI Trobada Mallorquina de Baldufes amb la novetat que enguany compta amb el Campionat Mundial de Freestyle amb baldufes. Aquest fet ha impulsat la presència d’una cinquantena de baldufaires professionals i altra gent involucrada dins del món de la baldufa. Hi participaran representants internacionals del Japó, Mèxic, Brasil, Veneçuela, l'Uruguay, Txèquia, Hongria, França, Itàlia, a més dels participants que venen de la península i de Mallorca.

L’esdeveniment comença divendres, 18 d'octubre, al matí amb la realització d’una sèrie de tallers amb les escoles de Pollença. L’horabaixa tendrà lloc el Campionat Mundial de Freestyle en la modalitat Open (on es pot participar amb qualsevol tipus de baldufa) i la Tradicional (on la baldufa ha de ser massissa i de fusta), on cada participant té l'oportunitat de realitzar el màxim nombre d’acrobàcies malabarístiques amb la seva baldufa durant tres minuts, que després serà valorat per un jurat professional. Qui guanyi serà considerat el Campió Mundial de Baldaufa Acrobàtica 2024.

Dissabte, 19 d'octubre, tendrà lloc la Trobada de Baldufes on, a partir de les 10.30 h del matí hi haurà tallers oberts, seguit d’un espectacle de circ amb baldufes per part dels artistes de Projeto Nutar (Brasil). A les 13.30 h hi haurà una paella (venuda a 10 €) que serà seguida d’un altre espectacle per part de Krumpir Klaun (Veneçuela) a les 15.00 h. A les 16 h començaràn les Olimpíades Balduferes per a aficionats i professionals, consistent en una sèrie de jocs on els participants hauran de demostrar les seves habilitats tècniques amb baldufes.

Durant tot l’esdeveniment hi haurà una fira on es podran adquirir baldufes de molts de tipus, una exposició molt variada, així com diferents jocs i instal·lacions per a jugar amb baldufes. L’esdeveniment està organitzat pel col·lectiu Embaldufats de Mallorca i la ITSA (Associació Internacional de Baldufes), amb el suport de l’associació Cap de Fibló i l’Ajuntament de Pollença. En cas de pluja es preveu desplaçar l’esdeveniment a la sala d’actes del Port de Pollença.