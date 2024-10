Homenatge al dramaturg mallorquí Xesc Forteza en el 25è aniversari de la seva mort

El Consell de Mallorca, el Govern i l’Ajuntament de Palma reten homenatge a Xesc Forteza. El Teatre Principal de Palma acull, aquest divendres, un acte per a recordar l’actor i dramaturg mallorquí quan es compleixen 25 anys de la seva mort.

Francesc Forteza Forteza, més conegut pel nom artístic de Xesc Forteza, va néixer el 1926 i de ben petit ja va pujar als escenaris en funcions escolars. El 1947 va entrar a la companyia Artis on hi treballà fins que el 1967 fundà la seva pròpia companyia amb la qual estrenà una cinquantena de muntatges, amb alguns títols mítics com Majòrica o Es viatge del tio capellà, entre molts d’altres. A partir d’aquí seguí una carrera meteòrica fins a convertir-se en un dels actors i dramaturgs més populars del segle XX a Mallorca.

Però la seva carrera no es limità a estrenar comèdia i vodevils amb la seva companyia. Amb Els Valldemossa i Margaluz va fer gira per nombrosos països europeus, com Dinamarca, Alemanya, Anglaterra, Islàndia... També protagonitzà L’avar, de Molière (1987), en un muntatge del Centre Dramàtic de les Illes Balears, o La gran il·lusió, del Centre Dramàtic de la Generalitat de Catalunya, una obra que va estar en cartellera més de cent dies al Teatre Romea de Barcelona.

Just quan es compleixen 25 anys de la mort de Xesc Forteza, el Consell de Mallorca, l’Ajuntament de Palma i el Govern de les Illes Balears, en ocasió de la Fira B!, volen retre homenatge a qui va ser l’actor mallorquí més apreciat, reconegut i estimat per la societat mallorquina del segle XX.

Xesc Forteza va utilitzar amb mestratge l’humor i la rialla com a eina quotidiana per fer arribar la cultura i les arts escèniques a tot el públic de Mallorca. Amb aquest senzill però intens homenatge, es vol reconèixer també tota una generació d’actors, actrius i professionals de les arts escèniques que obriren camí en uns moments que no era gens fàcil fer-ho.

Cal recordar que el passat mes de juliol, el Consell de Mallorca va instal·lar una placa commemorativa al Teatre Principal en record de l’actor, director i dramaturg Xesc Forteza.