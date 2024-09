Maria Jaume, gran guanyadora dels Premis Enderrock de la Música Balear 2024

Aquest dilluns s'han anunciat els primers guardonats en la setena edició dels Premis Enderrock de la Música Balear, que celebrarà la seva gala el dimecres 6 de novembre al Teatre Principal de Palma.

El disc Nostàlgia Airlines (Bankrobber, 2024) de Maria Jaume ha estat elegit Millor Disc de l’Any segons la crítica, que també ha distingit En terra s’aturen (Shows Ocults Records, 2024) d’Ànimos Parrec com a millor disc revelació. L’àlbum Electronic Devices (Oigo Discos, 2023) de Joan Miquel Oliver serà reconegut amb el Premi Especial del Jurat.

A més, la crítica especialitzada també ha escollit Retirada a temps (Bankrobber / El Jardí Amagat, 2023) de Reïna ha com a millor disc pop-rock, i Tot allò que no sap ningú (Hidden Track Records, 2023) de Maria Hein com a millor disc de pop-cançó d’autor.

També rebran premi de la crítica els treballs Un so qui no es gasta (Blau Produccions, 2024) de Pitxorines, reconegut com a millor disc folk, Oli, all i julivert (Segell Microscopi, 2023) de Sebastià Gris, escollit com a millor disc de jazz - instrumental, i Island Boy (Bubota Música, 2024) de Guille Wheel, reconegut amb el premi a millor disc en llengua no catalana.

Altres àlbums com Tornado (autoeditat, 2023) de Marco Mezquida, Amor blindat (autoeditat, 2023) de Plan-ET, La salamandra (Blau Atzavara, 2024) de L’Àrannà o Bon rotllo (Halley Supernova, 2024) de Xanguito també formen part de la llista dels 25 millors discos balears segons la crítica, votats per una trentena de periodistes musicals i balears.

Premis especials

Pel que fa als guardons especials, enguany el Premi d’Honor de la Música Balear serà per Ossifar, i el reconeixement a la Trajectòria serà pel grup Anegats, que s’acomiada després de 3 dècades sobre els escenaris.

Finalment, el Premi a una Personalitat, atorgat per l’Obra Cultural Balear, serà per al productor musical i enginyer de so Mateu Picornell, que ha treballat en centenars de discos d’artistes balears i internacionals i aconseguí el premi Grammy llatí a millor disc de música clàssica.

Premis de la votació popular

La primera ronda de les votacions populars ha recollit 10.856 vots, un 77% més que en l’edició anterior, i s’ha tancat amb l’elecció d’una trentena de finalistes liderada pels grups Xanguito, amb quatre nominacions, Anegats i Chiara Oliver amb tres, i Maria Hein, Maria Jaume i Pitxorines, amb dues cadascuna.