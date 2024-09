'Els meus dimonis i jo: viure amb Esclerosi múltiple', de la companyia Les Mil cares

Aquest dimecres, 25 de setembre a les 19.30 hores a l'Espai Suscultura de Palma, Felip Báez, més conegut artísticament com a Filippo Grey, posarà a escena una obra de teatre autobiogràfica i amb un diàleg inclusiu, on ens mostrarà la seva vida com a persona que pateix esclerosi múltiple, repassant tots els seus moments i etapes de la seva vida, els punts febles que ha hagut de superar, així com els seus punts forts i des d'una visió positiva ens vol encoratjar amb un missatge motivador que reflecteix la seva lluita per superar els entrebancs que viu cada dia i com els ha resolts per poder mantenir una vida digna i alhora encoratjar altres persones que pateixen situacions semblants.

Estarà acompanyat a l'escenari per l'actor Marc Escoda amb qui forma la companyia Les Mil cares. Amb aquesta actuació, transmeten respecte i educació per un col·lectiu que necessita ser més valorat. Teatre, sensibilitat, conscienciació, educació i amor a la vida són alguns dels objectius d'aquesta companyia que abordarà l'esclerosi múltiple amb normalitat i plena d'esxaperança.