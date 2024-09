El Teatre del Mar presenta la Temporada de Tardor 2024 amb una oferta variada de 12 espectacles

El Teatre del Mar ha donat a conèixer la seva programació per a la Temporada de Tardor 2024, que inclou 12 espectacles entre els mesos de setembre i desembre. Aquesta nova temporada aposta per una oferta artística diversa, combinant comèdia, teatre familiar i propostes que miren al passat des del present. A més, gràcies a les millores tècniques efectuades a la Carpa Diem —amb nova climatització, butaques i equipament tècnic—, l'espai alternatiu augmentarà la seva activitat.



Una programació per a tots els gustos

La nova temporada inclou una àmplia varietat d'espectacles, entre els quals es troben:



Redada Familiar de Vaivén Producciones

El Moble d'Albena Teatre

70 anys de Leo Bassi, un homenatge al gran mestre del clown

Maure el Dinosaure, una proposta per a infants a partir de 2 anys

Win Win de La Negra

El rei de la selva de Produccions de Ferro

Cinestèsia d'Alfonso Morillas

A més, també es podrà gaudir d'obres que ofereixen una mirada al passat des del present:

Filles de la Misericòrdia d'Iguna Teatre

El Gran Manicomi d'Estudi Zero

Un concert especial per celebrar els 30 anys de Nou Romancer amb l'espectacle De Crancs i Moixos

Samurai de La Mercantil

Cicles destacats i compromís cultural



Aquesta temporada incorpora dos cicles principals:

Cicle Trànsit Xarxa Alcover, que inclou les obres Maure el Dinosaure, Samurai i Win Win.

Cicle Espai el Tub Mar, amb El rei de la selva i Cinestèsia.

El Teatre del Mar també continua amb els seus projectes de Escena Educativa i Migracions, que inclouen funcions inclusives, teatre comunitari, visites al teatre i tallers per a infants.



Residències artístiques i escriptura dramàtica

La temporada inclou les Residències Artístiques, que ofereixen la primera presentació oberta de Pastilles de Merda de la companyia Les Candidates. També destaca la Residència d'Escriptura Dramàtica SGAE, on Héctor Seoane continuarà treballant en el seu text, amb una lectura oberta al públic prevista per al mes de novembre.

Compromís amb la cultura

Amb aquesta programació, el Teatre del Mar reafirma el seu compromís amb la cultura, oferint una temporada plena de diversitat i creativitat, i consolidant-se com un espai de referència per connectar el passat, el present i el futur en el panorama teatral mallorquí.