Illa Músics presenta el Cicle de Cambra del Migjorn

Santanyí (15 de setembre): A l’Església de Cala Figuera, la percussionista Carlota Cáceres presenta un concert experimental i didàctic titulat "Converses de Marimba, Aspiradora i Jardins". Aquest recital és una exploració de les possibilitats de la percussió, amb obres com Six Japanese Gardens de Kaija Saariaho i Il legno e la parola de Salvatore Sciarrino, que transporten l'espectador a nous paisatges sonors. Aquest concert no és només una exhibició tècnica, sinó una immersió en el món de la percussió contemporània, on el so es converteix en narrativa i l’experimentació es transforma en art.