El Teatre Principal de Palma posa a la venda les entrades de la nova temporada aquest dilluns

El Teatre Principal de Palma posarà a la venda les entrades i abonaments per a nova temporada el proper dilluns, 26 d'agost, a partir de les 12.00 hores, per a la venda online, i el dimecres, 4 de setembre, per a la venda a taquilla.

Per a la nova temporada, el Teatre Principal ha preparat un ample ventall d'ofertes d'abonaments i descomptes amb «l'objectiu d'arribar a tota la societat mallorquina i, en especial, a aquelles persones que no són públic habitual del teatre».

La programació de la nova temporada ve carregada d'espectacles que destaquen per la seva qualitat. En teatre tindrem títols imprescindibles com 'Le congrès ne marche pas' de La Calòrica; 'El zoo de vidre' de Tennessee Williams (producció de La Perla 29); 'L'adversari' amb Pere Arquillué i Carles Martínez; la comèdia 'La paella dels dijous' amb Llum Barrera; 'La colección' amb José Sacristán i Ana Marzoa; i 'Prima facie' amb Victoria Luengo. En música hi haurà actuacions com les d'Antonio Sánchez o Chano Domínguez amb Martirio, i en òpera grans propostes com 'Turandot'. Els espectacles familiars també tindran molt de pes aquesta temporada: el primer per a tots els públics serà 'La gata que quería cambiar la historia', que de segur sorprendrà a petits i grans. A més d'aquests, la programació inclou molts d'altres títols tant en teatre com música, lírica, dansa i espectacles familiars.

Per gaudir de tota aquesta oferta, la proposta d'abonaments inclou l'abonament General (descompte del 25% per la compra de tres o quatre espectacles), abonament Extra (descompte del 40% per compra de cinc o més espectacles), abonament Duo (descompte del 25% per la compra de dues entrades a dos o més espectacles), abonament Òpera (descompte del 20% per la compra de dos o més espectacles de la Temporada d'Òpera). A més, enguany entra en escena un nou abonament, l'abonament Intergeneracional, especialment pensat per a famílies i joves que acompanyin als seus majors (descompte del 25% per la compra de dues entrades a dos o més espectacles de la programació familiar).

A més, amb la compra de qualsevol abonament, el Teatre Principal regala una subscripció anual a Principal a la Carta, la plataforma de continguts digitals on es pot tornar a veure bona part de la programació del teatre dels darrers anys.

A l'oferta d'abonaments, cal afegir l'oferta dels descomptes. El descompte general és del 20% en cada entrada i se'n poden beneficiar els majors de 65 anys, les persones amb discapacitat igual o superior al 33%, demandants de feina, famílies nombroses, famílies monoparentals i grups a partir de 10 persones. El descompte especial, que és del 50%, és per menor de 30 anys i grups a partir de 20 persones.

Per a la temporada d'òpera hi ha tres modalitats de descompte: Òpera 25, que suposa el 25% de reducció en els preus de les entrades i és aplicable als menors de 30 anys i grups a partir de 20 persones; Òpera 15, amb un descompte del 15% per a majors de 65 anys, persones amb discapacitat igual o superior al 33%, demandants de feina, famílies nombroses i grups a partir de 10 persones; Òpera Darrer minut, que suposa que els menors de 30 anys tenen un 80% de descompte si compren l'entrada una hora o menys abans del començament de la funció.

Cal recordar que el Teatre Principal també ofereix el servei de canvi d'entrada, que permet canviar l'entrada per un altre espectacle abonant la diferència de preu i una taxa de canvi de 5 euros.

A més, aquesta temporada hi ha importants novetats que contribuiran a millorar l'experiència dels espectadors en les seves assistències al Teatre Principal. Per començar totes les funcions de cap de setmana, dissabtes i diumenges, seran a les 18.00 hores, i aquestes funcions disposaran del servei de ludoteca gratuït per poder deixar els més petits.

La Sala Petita s'ha remodelat per millorar la configuració i adaptar-la a la normativa. A la Sala Gran també s'han fet millores: s'ha revisat la visibilitat de totes les butaques per a ajustar de forma més precisa com es veu l'escenari des de cada una d'elles. El nivell de visibilitat, si és inferior al 100%, apareixeran en seleccionar la butaca durant el procés de compra. Els preus també estan ajustats, segons aquest percentatge.