'Rock Bottom': Un viatge psicodèlic per la Serra de Tramuntana als anys 70

María Trénor, directora del film, presentà a la gala de l'Atlàntida Mallorca Film Fest de la nit del dijous la seva pel·lícula Rock Bottom on també s’entregà el premi Master of Cinema a Montxo Armendáriz, tot precedit pel millor concert fins avui de Christina Rosenvinge.

Rock Bottom fou abans que una pel·lícula, un disc, i no un qualsevol. El músic Robert Wyatt va fer la gravació a Londres amb músics com Mike Oldfield o Hugh Hopper i com a productor Nick Manson, bateria del grup Pink Floyd. Abans de la gravació, Robert Wyatt va estiuejar amb la seva parella, Alfreda Benge. Varen ser per Deià i Valldemossa, amb altres músics internacionals que es movien per aquestes zones. Va ser en aquest context on Wyatt va composar un dels seus discs més importants, Rock Bottom.

Aquest film es va estrenar mundialment al Festival d’Annecy, el més important del món en animació. Va tenir una bona rebuda i durant l’AMFF es va presentar en primícia a l’Estat espanyol, ja que s’estrenarà en cinemes en el mes de desembre. Aquesta obra competeix a la 'secció nacional' del festival i durant la gala de cloenda es coneixerà la peça guanyadora de totes les seccions del festival.

Aquesta pel·lícula és molt captivadora en el sentit visual. El treball d’animació facilita la narració dels al·lucinògens que contínuament prenen els seus protagonistes. El film és ple de sexe, drogues i música psicodèlica, i tot això, entre sa Calobra, sa Foradada i Deià. Quant a la narració de la història d’amor entre els protagonistes, eix central del film, és més bé clàssica i amb un muntatge tradicional. Només en un parell d’escenes hi ha alguna transgressió normalment en moments de drogues, però hi ha alguns plans de superposició d’animació i realitat molt ben aconseguits.

Per a aquesta pel·lícula es va remasteritzar el disc del 1974, aconseguint un tractament del so espectacular, la mescla de sons de la narració i de la música psicodèlica fan que el film pugui transportar-nos al que seria aquell Deià de Robert Graves i de músics hippies del que tant s’ha parlat a Mallorca. No obstant això, la música del disc és present en un alt percentatge del film, potser massa, però jo estic molt a gust dintre d’aquesta història de música, sexe, drogues i la Serra de Tramuntana.