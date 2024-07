Fundació Vincle: «Parlar del dèficit fiscal és parlar d’una de les columnes vertebrals sobre les quals està constituït l’Estat espanyol»

La Fundació Vincle neix el 2008 amb la voluntat de treballar per una societat cohesionada i inclusiva en tots els àmbits i focalitzant els esforços en la llengua catalana com un vincle comú i en la cohesió social i econòmica dels territoris català, valencià i balear. Actualment posa el focus en la campanya de l’Euroregió Mediterrània i de la llengua a l’empresa.

L’economista Josep Reyner ha fet una nova aportació a la temàtica del dèficit fiscal català amb un llibre que combina alhora la recerca i l’aprofundiment amb una voluntat divulgativa que pugui arribar a les persones no enteses en economia: Dèficit fiscal, benestar dels ciutadans i competitivitat de l’economia catalana: una situació a revertir. Es tracta, sens dubte, d’una notícia oportuna i d’actualitat, atesa la proposta recent del Govern català d’un finançament singular per a Catalunya.

L’objectiu del llibre

Aquest llibre tracta del dèficit fiscal, i intenta explicar què és, com sorgeix i quins efectes té tant des del punt de vista individual com col·lectiu. Però també explica per què moltes vegades s’exclou del debat públic i per què, si això no es pot, se cerca la forma d’embolicar-lo confonent de forma interessada conceptes i objectius. El llibre Dèficit fiscal, benestar dels ciutadans i competitivitat de l’economia catalana: una situació a revertir té un propòsit a la vegada didàctic però també de denúncia, i incideix en alguns aspectes que no es tracten habitualment, com, per exemple, els efectes macroeconòmics que implica per a les societats que el pateixen. I, finalment, combat alguns mites que pretenen justificar els nivells actuals d’aquest dèficit.

El dèficit fiscal, una de les columnes vertebrals de l’Estat espanyol

«Parlar del dèficit fiscal és parlar d’una de les columnes vertebrals sobre les quals està constituït l’Estat espanyol, tant com la monarquia borbònica. La lluita per rebaixar el seu nivell o per eliminar-lo és en si mateixa un qüestionament del mateix Estat i de l’statu quo que perpetua el poder de determinats sectors. Només per això paga la pena no defallir en la seva divulgació, encara que sigui contra la voluntat de propis i estranys o contra conjuntures de l’'ara no toca'», han assenyalat.

Presentació de l’estudi

Dimecres, 3 de juliol, a les 18.30 h la Fundació Vincle presentarà el llibre al Col·legi de Periodistes de Catalunya (Rambla de Catalunya, 10, principal, sala d’actes, Barcelona).

Tot i que sobre el dèficit fiscal català s’han escrit multitud de llibres, informes i articles, el llibre de Reyner aporta novetats fruit de la recerca –sobretot amb l’impacte pel que fa al benestar entre la ciutadania i com afecta la competitivitat en les empreses–, actualitza les dades i hi dona un enfocament divulgatiu que busca nous lectors més enllà d’economistes i especialistes.

El llibre s’ha publicat en paper i també en digital, la versió de la qual us podeu descarregar aquí.