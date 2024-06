Xisco Vallcaneras: «El ball tradicional mallorquí és dirigit sempre per la dona i, en certa manera, és creatiu i espontani»

Un total de 120 persones han participat aquest dimarts en una jornada sobre ball tradicional de Mallorca que s'ha fet a Ca n'Oleo, un esdeveniment que ha estat organitzat per l'Associació per a la Revitalització dels Centres Antics (ARCA).

La sessió ha comptat amb la veu experta de l'especialista en folklore mallorquí Xisco Vallcaneras, qui va oferir la conferència 'Història i evolució del ball tradicional a Mallorca'.

En la sessió, ha posat el focus en la forma en què l'illa ha recollit les influències de les danses foranes, com el bolero, la jota i el fandango, encara que, com ha apuntat, mai s'ha arribat a 'mallorquinizar' cap d'aquests termes.

Més tard, en els anys 30, ha explicat que l'arribada del turisme va desvirtuar l'arrel de la dansa de Mallorca, fins que va arribar el moment en què «es va fer un esforç per tornar a l'essència d'un ball dirigit sempre per la dona i que, en certa manera, és creatiu i espontani».

A més, Vallcaneras ha especificat la diferència entre els termes 'popular', referent a allò que tothom coneix, mentre que el 'tradicional' conserva l'essència d'un poble i posseeix un valor patrimonial.

Després de la xerrada, l'Escola de Música i Danses, dirigida per Biel Frontera, va realitzar una mostra de ball tradicional al pati de Ca n'Oleo, on s'ha comptat amb la música d'instruments típics, com els sonadors amb flabiols, els tamborinos i les xeremies. Així, la vetlada s'ha tancat amb una ballada popular, en la qual hi ha participa tothom que ha volgut.