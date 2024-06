El Sona9 anuncia els 30 artistes classificats per a la 24a edició del concurs

La 24a edició del concurs Sona9 d'artistes emergents en català ha rebut 158 noves propostes d'arreu dels Països Catalans, la tercera amb més participació de la seva història.



El jurat integrat pels organitzadors i membres del Grup Enderrock i la plataforma 3Cat (Catalunya Ràdio – iCat – TV3), a més de Cases de la Música i gestors especialitzats ha escollit els 30 grups i solistes que participaran als 10 concerts preliminars a Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears i Andorra.



Amb el pop d'autor, la música urbana i el pop-rock com a màxims exponents de la nova escena, el Sona9, organitzat pel Grup Enderrock, «aposta per la regeneració de la riquesa musical del país».



Les 30 propostes seleccionades pel jurat han estat:



ÀGUEDA SEGRELLES

(cançó-folk - Albaida)

ALEIX QUIRII

(pop d'autor - Alcover)

ANNA MURILLO

(cançó d'autor - Vilassar de Mar)

ANTÒNIES DARKNESS

(folk-rock - Canillo)

ARJÉ

(rap - València)

ASQUEIOT

(rock - Castelló de la Ribera)

ATALAYA 00

(pop urbà · Terrassa)

CLARÓ

(pop d'autor - Barcelona)

ELAPE

(pop d'autor - Argentona)

ESPAI DUAL

(pop-rock - Almacelles)

FRANKIE BORONAT

(pop d'autor - Tarragona)

GAVINA.MP3

(pop d'autor - Barcelona)

GEMMA MAR

(pop d'autor - Palma)

GENNI KNOWS

(neo soul - Girona)

HEREUS DEL BEAT

(rap - Terrassa)

INCENDI

(punk-rock - Valls)

ÍSTER

(reggae-pop - Lleida)

JOST JOU

(pop electrònic - Girona)

MAKUKA

(pop d'autor · Escaldes-Engordany)

MARC VI

(pop urbà - Lleida)

MON JOAN TIQUAT

(pop-folk - Marratxí)

NAIA

(pop urbà - Badalona)

OUINETA

(pop d'autor - La Roca del Vallès)

PARTIPERES

(pop electrònic - Sant Cugat del Vallès)

POL PLA

(cançó d'autor - Vilassar de Mar)

QUIMO

(pop urbà - Girona)

RITUAL NEPAL

(rock - Palma)

SOFIA DE DIEGO

(pop urbà · Barcelona)

SORDIDA

(rap - Barcelona)

VEU SILENT

(cançó d'autor - Andorra la Vella)



Les fases del concurs



En la primera fase del certamen, els 30 grups i solistes seleccionats actuaran als 10 concerts preliminars que es realitzaran el juny i juliol a Barcelona, Tarragona, Lleida, Salt, València, Manacor i Ordino. D'entre tots ells, el jurat seleccionarà els 12 semifinalistes que actuaran al setembre l'Acústica de Figueres, el Mercat de Música Viva de Vic, les Festes de Santa Tecla de Tarragona i les Festes de la Mercè de Barcelona. En la segona fase, els artistes hauran de fer una adaptació al català d'una cançó d'un altre artista i musicar un poema.



El certamen també aposta per la formació i l'educació musical al llarg del concurs amb sessions formatives sobre la gestió dels drets d'autor, contractes discogràfics i altres temes vinculats amb la relació amb el sector musical realitzats en col·laboració amb la Fundació SGAE i l'AIE.



La gran final



Els 4 finalistes del Sona9 2024 hauran d'enregistrar una cançó original en un estudi professional amb l'assessorament d'un productor i enginyer de so. També faran un concert de petit format als estudis d'iCat FM i una estada a les Cases de la Música per preparar la posada en escena dels seus directes. La final del Sona9 2024 serà el dissabte 16 de novembre a la sala Luz de Gas de Barcelona.



Els premis Sona9



Tal com han explicat des d'Enderrock, la 24a edició del Sona9 atorgarà més de 50.000 euros en guardons repartits entre els premis Sona9, Joventut, Èxit i Revelació, a més dels reconeixements atorgats per Cases de la Música i Verkami per Votació Popular.



El guanyador del Sona9 accedirà a la gravació d'un disc i un clip coordinat per TV3 i una gira de concerts per festivals. Els premis Joventut, Èxit i Revelació tindran una aportació en metàl·lic que podran utilitzar per a la gravació d'un disc, un clip o per a material musical.



El guanyador del Premi Cases de la Música rebrà un pla d'ajudes a la producció, gravació, gestió, assessorament i suport a la creació. I finalment el Premi Verkami per Votació Popular serà de 1.000 euros en material musical.



Finalment, podem destacar els Concerts Preliminars del Sona9, 2024:



Dijous 6 de juny · 19 h - Tarragona > La Capsa de Música

ALEIX QUIRII (pop d'autor · Alcover)

FRANKIE BORONAT (pop d'autor · Tarragona)

INCENDI (punk-rock · Valls)



Divendres 7 de juny · 19 h - València > Octubre Centre de Cultura Contemporànea

ÀGUEDA SEGRELLES (cançó d'autor · Albaida)

ARJÉ (rap · València)

ASQUEIOT (rock · Castelló de la Ribera)



Dijous 13 de juny · 19 h - Barcelona > Antiga Fàbrica Estrella Damm

ANNA MURILLO (cançó d'autor · Vilassar de Mar)

ELAPE (pop d'autor · Argentona)

POL PLA ( (cançó d'autor · Vilassar de Mar)



Dimarts 18 de juny · 19 h - Barcelona > Antiga Fàbrica Estrella Damm

CLARÓ (pop d'autor · Barcelona)

GAVINA.MP3 (pop d'autor · Barcelona)

OUINETA (pop d'autor · La Roca del Vallès)



Dijous 20 de juny · 19 h - Barcelona > Antiga Fàbrica Estrella Damm

ATALAYA 00 (pop urbà · Terrassa)

NAIA (pop urbà · Badalona)

SOFIA DE DIEGO (pop urbà · Barcelona)



Divendres 21 de juny · 19 h - Lleida > Espai Orfeó

ESPAI DUAL (pop-rock · Almacelles)

ÍSTER (reggae-pop · Lleida)

MARC VI (pop urbà · Lleida)



Dimarts 25 de juny · 19 h - Barcelona > Antiga Fàbrica Estrella Damm

HEREUS DEL BEAT (rap · Terrassa)

PARTIPERES (pop electrònic · Sant Cugat del Vallès)

SORDIDA (rap · Barcelona)



Divendres 28 de juny · 18 h - Manacor > Teatre Municipal de Manacor

GEMMA MAR (pop d'autor · Palma)

MON JOAN TIQUAT (pop-folk · Marratxí)

RITUAL NEPAL (rock · Palma)



Dijous 4 de juliol · 19 h - Ordino > Auditori Nacional d'Andorra

ANTÒNIES DARKNESS (folk-rock · Canillo)

MAKUKA (pop d'autor · Escaldes-Engordany)

VEU SILENT (cançó d'autor · Andorra la Vella)



Divendres 12 de juliol · 21:30 hores – Salt > La Mirona

GENNI KNOWS (neosoul - R&B · Girona)

JOST JOU (pop electrònic · Girona)

QUIMO (pop urbà · Girona)