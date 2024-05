[VÍDEO] Tomeu Penya: «Ja fa anys que, a la cançó 'Mallorca s'enfonsa', vaig dir que s'ha d'aturar la massificació»

Aquest dimecres, Tomeu Penya, acompanyat de Miquel Àngel Sancho, Anita Sancho i l'equip amb el qual ha fet el disc, ha presentat el seu nou treball titulat 'Sa vida són dos dies'.

Composen l'àlbum, dotze cançons que recullen el seu ampli ventall d'estils que, en els cinquanta anys de trajectòria, ha transmès en els més de trenta discos publicats i en els centenars de concerts oferts cada any a les Illes i a Catalunya. El camp mallorquí, els pagesos, la terra, els pobles, els costums de la gent mallorquina com és les cançons 'Foravilera', 'Garbejadors' o 'Campos', tornen a ser protagonistes de la proposta musical de Tomeu Penya, qui de nou ofereix un testimoni de la vida mallorquina junt amb les seves reflexions com és a 'Sa vida són dos dies' i que també trobem a 'Fa temps que no et dic que t'estim' composada per Toni Vives. Sense oblidar la seva personal picaresca a 'Banastres' o 'Es sonat de s'arbre' i un emocionant homenatge a uns dels seus grans admirats de la música com és el gran Burt Bacharach 'Enamorat d'en Burt'. Així fins a dotze cançons que inclouen quatre ja editades únicament en digital el passat any i les de nova autoria enregistrades aquest 2024. Amb producció de Tomeu Penya junt amb Juanjo Tur a nou dels dotze temes, i Tolo Servera a tres de les cançons.

Declaracions

En el següent vídeo vos oferim les declaracions de Tomeu Penya durant la roda de premsa de presentació del disc on ha parlat de les ganes que té de continuar fent cançons i publicant discs i, també, del debat actual sobre la massificació que viu Mallorca.