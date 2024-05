L'OCB d'Alcúdia presenta el llibre 'Els magrebins a les Illes Balears' de Pere Perelló

L’Obra Cultural Balear (OCB) d’Alcúdia presenta el llibre Els magrebins a les Illes Balears amb l’autor, Pere Perelló, aquest dimarts, 14 de maig.

L'acte serà a les 19 hores a Can Domènec i el presentarà Antoni Rodríguez.

«Els magrebins a les Illes Balears. Entre el costum, la cultura i la religió és fruit de quaranta anys de mirar i d’escoltar. Els temes que Pere Perelló i Payeres hi toca són molt diversos, i tots estan escrits gràcies a la mirada d’un observador rigorós i atent a allò que passava a l’illa de Mallorca a finals del segle XX i començaments del segle XXI. […] Cal felicitar-lo i agrair-li la bona pensada, el seu interès per la immigració magrebina a les Balears, la seva capacitat d’anàlisi, el seu bon estil —un tal com raja molt culte—, les seves intuïcions i reflexions i les seves informacions sobre un grup social cada vegada més nombrós, però no per això més conegut per la població considerada autòctona». (Del pròleg de la Dra. Dolors Bramon, professora emèrita de la Universitat de Barcelona).