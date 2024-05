'Caminando con la artritis', presentacions a Binissalem i a Eivissa

Durant la setmana que entram hi haurà dues presentacions del llibre Caminando con la artritis de M. Isabel Pérez (Documenta Balear, 2024). El llibre recull històries de persones amb artritis reumatoide, espondilitis, artritis idiopàtica juvenil (AIJ), artritis psoriàsica, etc.

Dijous, dia 16 de maig, a les 19 hores, es presentarà al Casal de Cultura de Can Gelabert a Binissalem (carrer Portella s/n). Hi intervendran Teresa Font, reumatòloga de l’Hospital d’Inca, Apol·lònia Pol Torrens, mare d’una nina amb artritis idiopàtica juvenil (AIJ), i Isabel Pérez, l’autora. A més a més d’altres persones que han participat en el llibre.

Divendres, dia 17 de maig, a les 20.15 h, hi haurà una presentació a la sala Marià Villangómez, Biblioteca Municipal d’Eivissa (Can Ventosa). Presentarà el llibre Katrin Penschow, presidenta de l’Associació Affares a Eivissa. També hi intervendrà l’autora del llibre.