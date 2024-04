'Suite Coll' el títol de la nova crítica d'art de Frederic Melis

El crític d'art, Frederic Melis, publica una nova crítica a la revista d'Idees, Cultura i Art, Ploma.cat, titulada 'Suite Coll'.

Melis comença el seu article dient: «Ja em permetran considerar la proposta gràfica de Pep Coll (Palma, 1959) i la seva exposició 'La confessió d'un pocavergonya' a 6a Taller i Galeria d'Art de Palma, com una suite. Estrictament, una suite seria una determinada manera de disposar diferents peces musicals amb una temàtica troncal comuna. Em prenc aquesta llicència pel fet que l'exposició, a més a més de la pintura i obra gràfica original exposada, es complementa amb un tema musical creat ad hoc per Pau Mas Salom i una lectura dramatitzada de poemes dirigida per Antoni Maria Thomàs. Vet ací, doncs, les peces d'aquesta Suite Coll».