Els influenciadors literaris

En l'era digital en la qual vivim, les xarxes socials han esdevengut una eina fonamental per a la difusió de contingut i la interacció entre usuaris. Al món virtual podem trobar creadors de contingut que fan servir les xarxes per a difondre i promoure tota mena de tendències, ja sigui de moda, de tecnologia, de viatges, de maquillatge, de política... Hi podem trobar qualsevol contingut i temàtica imaginable.

En aquest context, també han sorgit els bookinfluencers, un nou tipus de prescriptors de llibres, que s’han erigit com a figures clau en la promoció de la lectura i difusió de la literatura a través de les plataformes digitals. Les ressenyes de llibres, que varen passar del paper al digital amb els blogs, ara s’ofereixen amb imatge i so, d’una manera més dinàmica i propera.

Els bookinfluencers, ja sigui a través de YouTube, Instagram o TikTok, han adoptat els canals digitals per a publicar anàlisis detallades sobre els llibres que han llegit, organitzen debats de temàtica literària, col·laboren amb editors i autors per a promocionar nous llançaments i promouen clubs de lectura virtuals. Sens dubte, una tasca fonamental en l’època que ens ha tocat viure.

Els estudis que ens arriben dels Gremis d’Editors mostren que des de l’any 2020, coincidint amb la pandèmia, hi ha hagut un augment en el nombre de lectors que ha continuat a l’alça anys després. Aquest auge, acompanyat de les noves maneres de comunicació, fa que la figura del bookinfluencer jugui un paper clau en la difusió de la cultura i la lectura.

Però, què aporten els influenciadors de llibres? A primera vista, afegeixen imatge i so a les tradicionals ressenyes literàries. Involucren d’aquesta manera més sentits del receptor i ho fan amb un tarannà més fresc que implica la interacció directa amb els usuaris. Usen la seva habilitat comunicativa per a compartir recomanacions, ressenyes, opinions i anàlisis d'una manera entretenguda per als seus seguidors i sens dubte aconsegueixen acostar la literatura a un públic molt ampli i divers amb una comunicació propera i dinàmica.

L’accessibilitat, la crida a la interacció i la personalització que permeten les xarxes socials són, en gran mesura, el que marca la diferència entre els bookinfluencers i la crítica literària tradicional. En resum, els influenciadors digitals de llibres aconsegueixen connectar, interpel·lar i influir els usuaris de les xarxes socials i fan de la lectura un acte públic i compartit.

Com era d’esperar, els divulgadors digitals de llibres també influeixen en la manera en què es promocionen i es venen les obres. És evident que amb les seves ressenyes i recomanacions tenen un impacte directe en la visibilitat dels llibres com també en la renovació i revitalització del sector editorial pel que fa a l’adaptació a les tendències.

Finalment, no podem obviar què representa per a la nostra llengua, minoritzada, que els influenciadors digitals optin pel català com a llengua de transmissió. Els influenciadors en català tenen un paper fonamental en la promoció i la difusió de la llengua i la cultura catalanes en l'espai digital contribuint així a normalitzar-ne l'ús i la fan més present i visible en la societat actual. Resulta innegable també que la proximitat lingüística i cultural amb el seu públic els permet establir un vincle més fort així com fomentar una relació de confiança i proximitat.

En conclusió, els influenciadors literaris de l’àmbit digital canvien la manera de descobrir, consumir i discutir sobre llibres a través del canal de comunicació més rellevant en l’actualitat. Per això, en aquest article vos recomanam fer una ullada a unes quantes iniciatives que podeu seguir a les xarxes socials per a endinsar-vos en aquest món de prescriptors literaris digitals: