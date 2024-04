Raimon rep el Premi Prat de la Riba 2024

L'Institut d'Estudis Catalans (IEC) reconeix amb el seu principal guardó la trajectòria de Raimon i el seu compromís. La concessió s'ha anunciat aquest dijous, 18 d'abril, en una roda de premsa celebrada al mateix Institut d'Estudis Catalans. La presidenta, Teresa Cabré, ha explicat que aquest reconeixement vol homenatjar la feina de Raimon (Xàtiva, País Valencià) i la importància de la seva trajectòria com a cantant i poeta; per la defensa, promoció i projecció de la llengua i la cultura catalanes, i per la contribució a la cohesió dels territoris catalanoparlants.

La seva carrera l'ha portat a ser un gran referent com a cantant i poeta, a defensar la llengua i la cultura en totes les circumstàncies, en ocasions molt adverses, com en el franquisme, en què va ser perseguit i censurat. També és important la seva contribució a la cohesió de tot l'àmbit catalanoparlant i la difusió internacional de la llengua i la cultura.

La seva obra és abundant, variada i extensa en el temps. Ha donat a conèixer autors clàssics de la literatura catalana, com Ausiàs March, Joan Roís de Corella, Anselm Turmeda, Jordi de Sant Jordi o Joan Timoneda, i de poetes catalans contemporanis, com Salvador Espriu o Pere Quart.

La cerimònia de lliurament dels premis se celebrarà el proper dimarts, 23 d'abril, a les 17 h en un acte institucional presidit per la presidenta de l'IEC i la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, acompanyades per altres personalitats.



Conjuntament amb el Premi Prat de la Riba es farà el lliurament dels Premis Sant Jordi i de borses d'estudi de l'Institut d'Estudis Catalans. Es tracta del XCIII Cartell de premis i de borses d'estudi, una llarga tradició que reconeix institucions i persones que, amb llur activitat i treball, contribueixen a assolir les finalitats de l'Institut i promouen la investigació científica i la promoció i difusió de tots els elements de la cultura catalana.