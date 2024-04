Presentació de 'Mal Pas', de Carme Morell, al Claustre de Sant Domingo

'Mal Pas' és la primera novel·la de l'autora i guionista Carme Morell, i publicada per Ínsula Literària. Ha estat presentada a Can Domènec, Alcúdia, el 20 de febrer, a càrrec de la delegació de l'Obra Cultural Balear d'Alcúdia, i de la mà de l'actor Lluís Colom. I a Can Alcover, Palma, el passat 10 d'abril; presentació organitzada per l'Obra Cultural Balear I que va comptar amb l'escriptor I historiador Quico Maura com amfitrió.

Aquest dilluns, 15 d'abril, a les 19.00 hores, la presentació de 'Mal Pas' arriba al Claustre de Sant Domingo, d'Inca, organitzada per l'Ajuntament d'Inca, la llibreria Espirafocs, i la llibreria i editorial Ínsula Literària. L'acte serà presentat per l'escriptora inquera i filòloga en llengua catalana, Caterina Valriu.

Carme Morell Montadi, nascuda a Barcelona, l'any 1961. Es va doctorar amb una tesi sobre el naixement del teatre català, 'El teatre de Serafí Pitarra: entre el mite i la realitat (1860-1875)'. La seva publicació va marcar un punt d’inflexió en la concepció del teatre català del segle XIX. Però la seva passió era escriure i, de la mà de Josep M. Benet i Jornet, va dedicar-se a l’escriptura de guions per a TV3 en sèries tan emblemàtiques com 'Nissaga de poder', 'Laberint d’ombres', 'El cor de la ciutat' o 'Ventdelplà". Des de fa uns anys es dedica a escriure projectes de guió de ficció propis i a la formació de guionistes als graus de Comunicació de diverses universitats.

'Mal Pas' narra amors que fan mal, més mal com més intensos, així que no el llegiu si creieu que l'amor és sempre una festa. A més, transcorre a una illa i a una casa, precioses totes dues. L'amor per la casa i per les vides dels personatges que l'habiten esdevé bellesa i parany. Parany, perquè casa i illa tanquen i ofeguen doblement les persones que estimen i les que són estimades, per mor de tanta bellesa.