La poeta Àngels Gregori i la traductora Odile Arqué, guanyadores dels Premis Cavall Verd 2024

La poeta Àngels Gregori i la traductora Odile Arqué han estat les guanyadores dels Premis Cavall Verd 2024, anunciats aquest divendres i que es lliuraran aquest dissabte a Palma.

En un comunicat, s'ha informat que la poetes Àngels Gregori i la traductora Odile Arqué han estat premiades amb els Cavall Verd. Gregori ha rebut el premi Josep M. Llompart a la millor obra de poesia en català pel poemari 'Jazz' i Arqué el premi Rafel Jaume a la millor traducció de llibre de poesia en català per la traducció de 'Hermètica definició', d'Hilda Doolilttle.

Els premis Cavall Verd 2024, que han estat anunciats aquest migdia, es lliuraran aquest dissabte, en un acte a Palma, com a culminació a dos dies de propostes literàries i culturals, que homenatgen el filòleg, professor i poeta Joan Manuel Pérez i Pinya.

El poemari 'Jazz', d'Àngels Gregori (Edicions Proa 2023), ha guanyat el Premi Josep M. Llompart. En 'Jazz', Gregori encadena poemes del seu present personal amb uns altres que reivindiquen episodis del passat. El poemari és un recorregut vital de l'autora, que enllaça els carrers de la seva població, Oliva (la Safor), amb la immensitat de Nova York.

Nascuda l'any 1985, Àngels Gregori és poeta i gestora cultural. És membre de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i dirigeix el Festival de Poesia d'Oliva des de la seva creació (2005) i el de Lleida. Entre 2017 i 2019 va ser co-comissària del Barcelona Poesia i en 2015 va dirigir la Nit de la Poesia de Sant Cugat. També coordina l'Encontre d'Escriptors de la Mediterrànea.

'Jazz' és l'últim llibre de poesia d'Àngels Gregori en cinc anys i el setè en la seva trajectòria, tots premiats.

El jurat ha destacat de 'Jazz', «la bellesa expressiva, la subtilesa amb què tracta els temes, l'espontaneïtat i precisió d'una mètrica singular que porta a una remarcable musicalitat, la complexió de les idees i les suggestives imatges d'elements contraposats». Alhora ha subratllat que és un «llibre molt ben estructurat» i que es tracta d'una «obra de maduresa».

D'altra banda, en la modalitat de traducció al català ha estat premiada la també poeta Odile Arqué per la traducció d''Hermètica definició', d'Hilda Doolilttle (Ed. Lleonard Muntaner, 2023). Hilda Doolilttle (Beethlehem, els EUA, 1886 - Zuric, 1961), coneguda com H.D. és una de les veus més significatives de la literatura modernista nord-americana i una de les autores rellevants de la literatura d'entreguerres a Europa, on va residir.

El jurat ha ressaltat «l'excel·lència d'una traducció agosarada, potent i molt acurada, realitzada amb un llenguatge molt elegant, que conserva el caràcter i la força poètica de l'original, així com l'encert de recuperar H.D. en català».

Odile Arqué (Badalona, 1960) és filòloga, poeta, traductora i cantant. Ha publicat diversos poemaris. Ha adaptat cançons i corregit guions cinematogràfics, a més de participar en diferents espectacles escènics.

El jurat dels XLI Premis Cavall Verd ha estat format per les poetes Isabel García Canet i Maria Victòria Secall i de Fermentino, pels poetes i traductors Manuel Forcano Aparicio i Bartomeu Ribes Guasc i pel també poeta Pere Gomila, vicepresident de la Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC) a les Balears, que ha actuat com a president i secretari.

La 41 edició dels Premis Cavall Verd homenatgen la figura del filòleg, professor i poeta Joan Manuel Pérez i Pinya, amb diferents actes que se celebren aquest divendres i dissabte a Palma: taules rodones, lectura de poemes i ruta literària, a més de la concessió dels premis, un dels més emblemàtics i de major trajectòria de la literatura catalana. Paral·lelament al programa, Palma acull també les jornades de traducció del català Traca, organitzades per l'AELC, que se celebren en el Institut d'Estudis Baleàrics, a les quals hi assistiran diversos traductors del català a altres llengües.

Els Premis Cavall Verd els organitza la Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, amb el patrocini del Consell de Mallorca, amb el suport de Cedro i de la Institució dels Lletres Catalans i amb la col·laboració del Institut d'Estudis Baleàrics i La Tertúlia Cafè Teatre.