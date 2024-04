'Sal', és la proposta teatral del Teatre del Mar per al dissabte 13 d'abril

Aquest dissabte, 13 d'abril, a les 20.00 hores, es representa l'obra 'Sal', de la companyia Joan Estrader, al Teatre del Mar. La representació es realitzarà a la Carpa diem d'aquest teatre palmesà. Joan Estrader és l'únic intèrpret, i també l'autor, conjuntament amb Ana Ruiz, que alhora és la directora de la funció teatral.

Joan Estrader presenta a través del seu particular univers creatiu ple de jocs de paraules i imatges: 'Sal', un espectacle inspirat en algunes de les cançons i textos del cantautor italià Giorgio Gaber i de l’escriptor portuguès Gonçalo M. Tavares.

Un passeig absurd i poètic per l’extraradi de les paraules. 'Sal' juga amb la paraula, amb allò quotidià i absurd. Convida a reflexionar sobre si tot allò que veim, escrivim i sentim és una altra cosa. La paraula no és plana, és dinàmica, sempre té una segona o tercera lectura. És un espectacle on es produeix la sorpresa, hi ha una recepta de deliri, joc verbal i humor. Una proposta diferent i original. Un treball on trobam un desgavell entre el significant i el significat de les paraules.