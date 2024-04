«Malauradament molts joves no saben insultar en mallorquí»

Antoni Rodríguez Mir acaba de publicar un llibre on s'hi recull el malparlar de les Illes Balears: '1.111 llamps i pestes. Diccionari d’insults, exageracions, flastomies, metàfores, locucions, mofes i frases fetes despectives i de no dir'.

Ja s'han fet algunes presentacions i encara en resten una vintena. Aquest passat dimarts el llibre es va presentar a Can Alcover davant un nombrós públic i en un ambient, com no podia ser d'altra manera, de bon humor. La periodista Margalida Mateu i l'editora Maria Muntaner, juntament amb l'autor, varen explicar aquesta proposta original i fins i tot un punt sorprenent.

Rodríguez va explicar abans a Ona Mediterrània que la idea de fer el llibre va sorgir d'un grups d'amics preocupats per la llegua. «Un amic va comentar que els joves ja no saben insultar en mallorquí i a partir d'aquí m'hi vaig posar. Els amics m'enviaven insults a través de whatsapp i jo anava cercant més informació».

L'autor també va explicar que «bàsicament he fet feina amb dues fonts: l'escrita que és el 80% i l'oral que és de gent que m'anava dient: 'això, aquí, es diu d'aquesta manera i això d'aquesta altra...'»

Rodríguez explica que encara ara vaig recopilant més expressions i «per ventura dona per una segona part».