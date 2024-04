Antònia Font farà dos concerts al novembre a Manacor

Antònia Font farà dos concerts els propers 23 i 24 de novembre a l'Auditori de Manacor. Els concerts són una iniciativa de la Fundació Miquel Jaume - Palma Futsal que compten amb la col·laboració de l'Ajuntament de Manacor. Les entrades estaran disponibles a partir del 4 d'abril a les 10 h al web del Teatre de Manacor i també de manera presencial en horari de taquilla.

La presentació dels concerts ha tengut lloc aquest dimecres migdia a l'Auditori de Manacor per part del batle de Manacor, Miquel Oliver; el delegat de Cultura, Ferran Montero; el director general de la Fundació Miquel Jaume - Palma Futsal, José Tirado; i el director general de Relacions Institucionals de la Fundació, Bernat Bauçà.

La Fundació Miquel Jaume - Palma Futsal ha explicat que s'uneix a l'emblemàtic grup mallorquí en col·laboració amb l'Ajuntament de Manacor amb l'objectiu d'enfortir els llaços de l'entitat amb la societat de les Illes Balears i mantenir l'aposta ferma per impulsar la cultura.

El batle de Manacor, Miquel Oliver, ha recordat que Antònia Font va tocar a Manacor per darrera vegada l'any 2013, en el marc de la celebració del 40è aniversari de l'Escola Municipal de Mallorquí i que aquesta és una oportunitat per a la ciutat poder gaudir de la seva música en directe, per tot el que representa per a Mallorca.

«Aquesta unió entre diferents entitats ressalta el compromís compartit d'enriquir l'oferta cultural de la ciutat i promoure l'accés a esdeveniments de qualitat per a tota la comunitat», remarquen des de la Fundació Miquel Jaume - Palma Futsal.