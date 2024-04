'Ivan i els gossos' obre la temporada de Primavera'24 al Teatre del Mar, del 5 al 7 d'abril

El Teatre del Mar va concloure la programació regular corresponent a l'hivern'24, amb 'Un tal quixot' de la companyia Cascai Teatre; i aquest cap de setmana dona el sus a la temporada de Primavera amb la representació teatral 'Ivan i els gossos', de la companyia La Ruta 40.

Les funcions són divendres 5 i dissabte 6, a les 20.00 hores; i diumenge 7, a les 19.00 hores (nou horari). 'Ivan i els gossos' està interpretada per Pau Rosell i dirigida per Xavier Boada, amb la traducció a càrrec de Pau Carrió de l'obra de la dramaturga anglesa Hattie Naylor.

'Ivan i els gossos' és una història de supervivència i de la recerca de l'amor més primitiu on conviuen la violència i la tendresa. Hivern de 1996, Moscou. La caiguda del sistema ha abocat milers de persones al carrer. Ivan Mishukov té 4 anys i, per a ell, la paraula casa es tenyeix de l'olor de vodka i les galtes vermelles de sa mare contra la paret. Quan casa deixa de ser un lloc segur, s'escapa al carrer buscant un lloc per formar-ne part, llençant-se a la immensitat de Rússia enmig del fred de l'hivern.

Un conte cruel i fosc sobre com la decadència podreix la innocència. Les vivències d'un nin salvatge urbà al Moscou de l'era Yeltsin construeixen un retrat de la condició humana capaç de desprendre's de tot allò que és «prescindible».