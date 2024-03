Miquel Martorell serà el nou director del Teatre Principal de Palma

La Comissió Avaluadora del concurs públic per a designar el nou director del Teatre Principal de Palma finalitza la valoració de les candidatures i proposa un candidat per unanimitat. La proposta que ha obtengut una major puntuació ha estat la presentada per Miquel Martorell Vicens.

Ara, tal com indiquen els estatuts de la Fundació Teatre Principal de Palma, la següent passa és que el Patronat procedeixi a fer el nomenament del nou director gerent. Ja s’ha convocat aquest patronat extraordinari que es durà a terme el dijous 4 d’abril a les 10.30 hores.

Pel que fa a la Comissió Avaluadora, cal destacar que ha estat formada per tres membres designats per les institucions i dos membres del sector de les arts escèniques i que tots han estat d’acord amb la proposta.

Concretament, els designats per les institucions varen ser Fernando Gómez de la Cuesta, comissari independent, crític i gestor de projectes d’arts plàstiques; Guillem Ginard, polític amb molta experiència al sector cultural, i Tomeu Riera, empleat públic de carrera i quatre anys administrador de la simfònica. Pel que fa al sector, els membres de la Comissió Avaluadora han estat Joan Fullana, dramaturg i director d’escena, i Marta Barceló, dramaturga i actriu.