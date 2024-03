Amb 'La miopia' Joan Tomàs Martínez Grimalt s'estrena a la narrativa

Dimecres 20 de març, a la llibreria Drac Màgic, el poeta i dramaturg Joan Tomàs Martínez Grimalt, nascut a Palma l'any 1984, va presentar la seva primera novel·la, 'La miopia', editada per AdiA Edicions, acompanyat de l'editor, poeta i escriptor Pau Vadell, i de l'actriu Mercè Sancho de la Jordana, qui va conduir la presentació magistralment.

Pau Vadell va fer la introducció de 'La miopia' i va expressar l'honor que formi part de llimona verda, la col·lecció de narrativa que desperta noves maneres d’entendre l’escriptura, que experimenta i descobreix veus àcides, cítriques.

Joan Tomàs Martínez Grimalt va començar fent un tast de la novel·la a totes les persones que omplien la sala de la llibreria Drac Màgic, llegint-los una pàgina. A continuació es va obrir una encisadora conversa entre tots tres. Aquí en feim cinc cèntims:

Mercè: «Aquesta és la teva primera novel·la, duim vint anys darrere teu, seguint la teva poesia i dramatúrgia. Com ha estat la creació dels personatges i el sentit grotesc del narrador?».

Joan Tomàs: «Els personatges no varen ser construïts d'un o dos referents, sinó de molta gent, de la sublimació, formant part d'un joc. El narrador se situa en el mateix terreny, juga les mateixes regles, té moments de superioritat, de judici, de prepotència... La literatura està per crear espais d'imaginació. És molt saludable saber riure's d'un mateix».

Pau: «'La miopia' s'ha de llegir perquè és de Joan Tomàs, pel seu domini lingüístic, amb una llengua rica i un lèxic que ens desborda. Els lectors s'hi sentiran reflectits».

Joan Tomàs: «És un model de llengua desescolaritzat, no té una marca molt profunda, ni cap marca de toponímia, perfectament pot ser un espai que no existeix. La trama és senzilla, per afavorir la mirada del lector sobre la llengua, els personatges... L'espai narratiu és realçat per la precisió dels detalls i la composició del llenguatge. Miopia és un títol conceptual, és la dificultat d'enfocament, una idea que recorre tot el paisatge, els personatges i la seva necessitat d'agradar. Només hi ha un narrador, amb una mirada cínica, des d'una distància. Els diàlegs formen part d'un espai descontaminat de la mirada del narrador».

Mercè: «A la novel·la, cada paraula sona com una experiència viscuda, està escrita assaborint cada paraula. El títol està ben triat. Els personatges no són plans. Ressalta la textura i el color, una mirada com de posada en escena, gaudint de tots els plans».

L'acte de presentació va acabar amb la lectura d'un altre extracte de la novel·la, i els agraïments als lectors zero, a la llibreria, a l'editorial, al públic assistent.

AdiA Edicions explica al llibre: «Un crític cultural misantrop i un jove poeta arribista coincideixen en un estrany projecte laboral que els menarà a l’autodestrucció. 'La miopia' és una sàtira ferotge de les misèries del món de la cultura i dels seus protagonistes que, en el fons, també som tots i cadascun de nosaltres. Un text ple d’aridesa en què ressonen Thomas Bernhard i Miquel Bauçà».

Joan Tomàs Martínez Grimalt és poeta, escriptor i doctor en arts escèniques. És llicenciat en història per la Universitat Autònoma de Barcelona, màster en història comparada i doctor en arts escèniques per la mateixa universitat. Ha format part del Grup de Recerca en Arts Escèniques (2009-2014) i del Centre de Recerca en Arts Escèniques (2023). És membre de la companyia Corcada Teatre, amb la qual ha estrenat uns quants espectacles com a dramaturg. Com a guionista, ha treballat a la tercera temporada de la sèrie 'Mai neva a Ciutat' (IB3 TV, 2019) i a la minisèrie Llim (IB3 TV – Bastera Films – The Fly Hunter, 2023). Com a poeta ha publicat 'Els Jorns' (premi Miquel Costa i Llobera per a poetes inèdits, 2008), 'Proètica dels plaers' (premi Bernat Vidal i Tomàs, 2009), 'Obagues i solanes' (2016) i 'Epigramari' (2021). Recentment, ha guanyat els Jocs Florals de Barcelona amb 'Fosca negra' (2023). Amb 'La miopia' s’estrena en l’àmbit de la narrativa amb una opció plàstica i psicològica.