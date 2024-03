Renaixements vitals i molta poesia a la llibreria Lluna

El passat divendres, dia 22 març, a les 19 hores, tengué lloc a la llibreria Lluna de Palma la trobada poètica mensual. En aquesta ocasió, però, s’aprofità la proximitat del Dia Mundial de la Poesia per celebrar una vetlada diferent de les altres, amb la lectura de poemes triats per cadascun dels participants en l’acte.

Després d’una breu introducció de la coordinadora, Àngels Cardona, on ens recordà que la poesia és renéixer, aixecar-se després de cada derrota i que ens ajuda a sobreviure en aquest món tan enrevessat, ens informà d’algunes novetats importants. Ens explicà que un dels tertulians, Bartomeu Bagur, havia guanyat el premi de poesia de la XLIV edició dels Premis 25 d’abril Vila de Benissa 2024 amb el poemari L’abraçada hermafrodita dels caragols. A més a més, Aingeru Merlo Ibáñez també ens avançà que té un projecte de traducció de l’eusquera al català de l’escriptora navarresa Castillo Suárez (Altsasu, 1976). Com veim, la poesia fa el seu camí, lentament però segura, perquè cal no oblidar que sempre hi és.

Per aprofitar la sonoritat original d’alguns poemes, es llegiren abans en eusquera i en francès i després la versió en català o també en castellà perquè una de les tertulianes francòfona pogués copsar el significat dels poemes.

Durant la tertúlia es llegiren poemes de Miquel Martí i Pol, Castillo Suárez, Nora Albert, Miquel Àngel Lladó, Toni Fuster, Joan Antoni Cerrato, Maria Antònia Salvà, Marie Noël, Maria Victòria Secall, Miren Agur Meabe, Marta Pérez Sierra, Vicent Andrés Estellés, Francisca Grimalt i d’un servidor, entre d’altres.