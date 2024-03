En marxa la 24a edició del Sona9

Organitzat pel Grup Enderrock i la plataforma 3Cat (Catalunya Ràdio, iCat i TV3), la 24a edició del concurs Sona9 cerca propostes musicals en català actuals i originals que es vulguin donar conèixer a través dels mitjans del concurs, pretenguin gravar un disc amb productor professional i actuar als principals festivals catalans. Fins al 12 de maig, la convocatòria estarà oberta a totes les propostes musicals que vulguin participar en un certamen que creix any rere any.

En aquesta nova edició s'amplien els premis i les proves per ajudar els nous artistes a realitzar i donar visibilitat al seu projecte musical. Enguany hi haurà també 10 concerts preliminars arreu de Catalunya, País Valencià, Illes Balears i Andorra, s’ampliaran les accions per a formar i ajudar els nous artistes i donar visibilitat als seus projectes musicals, i s’elegiran quatre finalistes a la gran final.



Tots els participants hauran d'accedir al portal www.sona9.cat per a obrir el seu perfil amb un mínim de tres cançons originals i en català, informació de la seva proposta, fotografies i un videoclip.

Palmarès del Sona9

2023 — Eloi Duran

2022 — Figa Flawas

2021 — Dan Peralbo

2020 — Reïna

2019 — Maria Jaume

2018 — Sandra Bautista

2017 — Senyor Oca

2016 — Lakaste

2015 — Est Oest

2014 — Trau