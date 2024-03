Palma XXI publica la versió integral de la 'Biografia de Palma', «un cant a la història de Ciutat»

Aquest dimarts, Palma XXI ha presentat als mitjans de comunicació el llibre Biografia de Palma. De la fundació de la ciutat fins a l'actualitat, una obra exhaustiva que narra la rica història de Palma des de diverses òptiques: cultural, social, urbanística, política... i molt més. A la presentació, a càrrec del coordinador del projecte i president de la Fundació Iniciatives del Mediterrani, Jaume Garau, i la presidenta de Palma XXI, Cristina Llorente, membres de l'associació Palma XXI, han explicat la rellevància d’aquesta obra col·lectiva que ens ajuda a rememorar el passat, a entendre el present i a planificar el futur.

Aquesta biografia de Ciutat és fruit de diversos anys de recerca intensiva i es presenta com un viatge apassionant a través del temps, des de la fundació de la ciutat fins als nostres dies. L'obra, que fins ara s’havia dividit en quatre toms, destaca per la seva aproximació multidisciplinària, combinant amb mestria la investigació històrica amb una anàlisi més àmplia que ofereix una visió completa de l'evolució de Palma. Precisament, aquesta amplitud de mires s'aconsegueix gràcies a més de 70 revisors i revisores que han disseccionat cada capítol per obtenir una informació tan completa com ha estat possible. Des d'arquitectes, periodistes o membres del professorat universitari, aquesta setantena de persones han estat les encarregades d'oferir, segons el tema en qüestió, un relat precís i curat del seu camp per enriquir cada un dels capítols d'aquest llibre.

El llibre s'adreça tant a lectors acadèmics com al públic en general interessat a conèixer més profundament les arrels i el desenvolupament d'una de les ciutats més emblemàtiques de la Mediterrània. A través de les seves pàgines, la Biografia de Palma revela anècdotes fascinants que han modelat la ciutat al llarg dels segles. Aquest llibre s’ha publicat gràcies a la col·laboració del Consell de Mallorca.

L'acte de presentació al públic general tendrà lloc aquest mateix dimarts 19, a les 19 hores, a la Biblioteca de Cort, a Palma. A aquesta presentació es comptarà amb l'assistència de la presidenta de Palma XXI, Cristina Llorente, el coordinador del projecte, Jaume Garau, el coordinador de la fotografia, Jaume Gual, i l’assessor del projecte, Climent Picornell. A més, el llibre es podrà comprar a la presentació d'aquest dimarts.