La Misericòrdia acull el pròxim dissabte un Via Crucis: 'Apassionant', una obra que fusiona cultura i història

La capella del Centre Cultural la Misericòrdia acull, el proper dissabte, l'escenificació de l'obra 'Apassionant' que representa la història de la Passió de Jesucrist de manera actualitzada. Una obra que combina diversos llenguatges com el teatre, la fotografia i la música, representada per nou personatges interpretats per vuit actors.

L'obra la durà a terme l'agrupació Pinyol Vermell, creada fa 16 anys, amb l'objectiu de divulgar la cultura popular, enfocada a la indumentària i música tradicional. Amb una durada aproximada de 50 minuts, Apassionant farà un recorregut per la Passió, des de l'arribada a Jerusalem, la condemna de Ponç Pilat, passant per la mort de Judes fins a la resurrecció de Jesús. També s'hi podran observar peces d'indumentària del s. XVIII que vestiran als personatges de Jesús, Maria, Maria Magdalena i Judes, entre altres.

'Apassionant' es representarà el dissabte 23 de març amb dos torns: a les 11 hores i a les 17 hores a la capella de la Misericòrdia. L'entrada és gratuïta, però és necessària la inscripció prèvia enviant un correu electrònic a culturamallorca@conselldemallorca.net.

La capella de la Misericòrdia, oberta de nou

El Consell de Mallorca va reobrir la capella de la Misericòrdia fa uns mesos després d’estar tancada durant dos anys, sense cap activitat programada. És un dels espais més majestuosos del Centre Cultural i, des d’ara, s’incorpora als espais expositius de l’edifici i oferirà propostes culturals a la ciutadania, com ara el Via Crucis.

La vicepresidenta del Consell de Mallorca i consellera de Cultura i Patrimoni, Antònia Roca, destaca que, a poc a poc, està complint amb la seva voluntat de obrir els espais de la Misericòrdia a la ciutadania: «teníem l’objectiu de convertir l’edifici en un vertader centre cultural i així està sent, totes les sales estan plenes de propostes culturals i continuam fent feina de programació. Hi ha una gran riquesa cultural a Mallorca i la volem posar de relleu».