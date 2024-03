L'AAVIB celebra l'elecció del nou director d'Es Baluard

L'Associació d'Artistes Visuals de les Illes Balears (AAVIB) ha celebrat aquest diumenge l'elecció de David Barro com a nou director del Museu d'Art Contemporani de Palma Es Baluard i ha expressat «la seva enhorabona als funcionaris de la institució».

La comissió executiva de l'entitat ha desitjat al nou director «èxit en la seva futura gestió», esperant que pugui proporcionar a la col·lecció i la programació «un nou enfocament que permeti dinamitzar l'espai i convertir-se en un lloc de trobada positiva per als artistes, habitants i visitants de la ciutat».

Al seu torn, la AAVIB ha expressat el seu «agraïment i satisfacció» per poder celebrar la seva Assemblea General Ordinària de Sòcies i Socis 2024 en el mateix museu, comptant ja amb l'elecció d'un nou director i una estructura definida. L'assemblea se celebrarà aquest diumenge 17 de març a l'auditori del museu.

La AAVIB ha sol·licitat al patronat del museu el restabliment del conveni que permetia l'accés gratuït als seus afiliats, suspès per l'anterior directora Imma Prieto. Així mateix, ha sol·licitat al patronat l'inici del procés per a l'establiment del conveni respecte al Codi de Bones Pràctiques Professionals en les Arts Visuals, que el seu primer esborrador va ser lliurat al museu durant la celebració del seu vintè aniversari. «Temes que hauran de ser revisats pel nou director d'Es Baluard», ha dit l'entitat.

L'associació que agrupa els artistes de les Illes Balears, ha considerat fonamental que existeixi «una estreta i fructífera relació entre el museu i els artistes del territori representats per l'entitat, que no va ser possible amb la seva anterior directora, que va presentar la seva renúncia abans de finalitzar el seu mandat».