David Barro, proposat com a nou director del museu d'Es Baluard

Un cop finalitzades les valoracions de les candidatures presentades al concurs de direcció d'Es Baluard Museu d'Art Contemporani de Palma, la Comissió de Valoració ha considerat que la proposta que ha obtingut una major puntuació ha estat la presentada per David Barro López, que serà designat si no hi ha canvis nou director del museu.



Tal com ha informat el Govern aquest dissabte, la Comissió de Valoració ha elaborat una proposta raonada que elevarà a la Comissió Executiva de la Fundació i al seu Patronat, per tal de ratificar el seu nomenament, tal com s'indica en les bases publicades.



El jurat ha fet constar expressament que s'han presentat candidatures i projectes «d'altíssim nivell», i que el candidat seleccionat és, als seus efectes, «qui pot posar en marxa un projecte de major viabilitat».



Cal recordar que aquest jurat ha estat format per Guillermo Solana, director del Museo Thyssen-Bornemisza Madrid, l'escriptor i crític d'art Fernando Castro Flórez, la comissària independent Neus Cortés, l'artista Bernardí Roig i la comissària i gestora cultural Alícia Ventura, i s'han analitzat un total 20 candidatures.



Vida dedicada a l'art



David Barro té una trajectòria de 25 anys en el sector artístic i cultural liderant institucions i projectes. Amb una àmplia experiència en gestió, ha desenvolupat una carrera lligada a l'univers de l'art contemporani i del disseny, com a comissari d'exposicions, com a editor, com a escriptor i com a director artístic.



Des de 2017 és director de la Fundació DIDAC i ha estat director gerent de Fundació Luis Seoane, assessor de la Fundació Barrié i responsable de la seva Col·lecció de Pintura Contemporània Internacional. També ha estat director artístic d'esdeveniments com el Festival de Acción Artística Sostenible SOS 4.8 de Múrcia; Look Up! Natural Porto Art Show a Porto; o la fira Espacio Atlántico a Vigo.



El 2023 ha estat comissari del país convidat de la Porto Design Biennale i codirector de Plataforma: Festival de Artes Performativas a Santiago de Compostel·la, festival que dirigeix com a membre de la Cooperativa Performa des de 2021. Des de 2020 a 2023 exerceix com a director artístic de MadBlue Summit, el summit de cultura, ciència i innovació per al desenvolupament sostenible de Madrid, distingit com a esdeveniment d'excepcional interès públic pel Govern espanyol.



Editor i fundador de la revista DARDOmagazine, des de 2018 exerceix de consultor estratègic per a institucions públiques i privades, entre altres, l'Agència Gallega d'Innovació (Xunta de Galícia), on col·labora assessorant el Programa de Disseny per a la Innovació i la Sostenibilitat 2024 per a incorporar el disseny i els processos artístics al món de l'empresa.



Com a comissari d'exposicions ha realitzat més d'una centena de mostres col·lectives i individuals de reconeguts artistes com Julião Sarmento, Julian Opie, Jessica Stockholder, Axel Hütte, Alex Katz, Günther Förg, Sandra Cinto, Fernanda Fragateiro, Caio Reisewitz, Markus Linnenbrink o Berta Cáccamo.



De la seva trajectòria acadèmica destaca haver estat professor de la UCP de Porto i des de 2015 professor del Màster d'Estudis Avançats de la Universitat de Salamanca, sent el responsable de la matèria de 'Pintura y Escultura en el Siglo XX'. Actualment imparteix classe en diversos màsters universitaris.

David Barro també ha exercit com a crític d'art d'El Cultural d'El Mundo i d'altres publicacions com la revista Lápiz; ha estat director de la revista portuguesa [W]art i de la revista Arte y parte. Actualment, és columnista de la revista de disseny Experimenta. Escriptor d'assajos teòrics sobre cultura visual contemporània, ha estat membre de les primeres juntes directives de l'Institut d'Art Contemporani Espanyol (IAC) i és membre de l'Associació de Directors d'Art Contemporani a Espanya (ADACE).