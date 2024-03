La Misericòrdia acull una nova edició del Festival de Cultura Clàssica 'Maremagnvm: tots els camins duen a Roma'

El Centre Cultural la Misericòrdia acull una nova edició del Festival de Cultura Clàssica que organitzen el Consell de Mallorca i l’Associació Maremagnvm Balears. Del 21 de març al 3 d’abril es duran a terme tot un seguit de conferències, tallers, visites guiades i recreacions gratuïtes que pretenen difondre la cultura clàssica i acostar-la a la ciutadania. Entre altres activitats, també es durà a terme un contacontes a la Misericòrdia on Odiseo serà el protagonista.

L’eix conductor de l’edició d’enguany són els viatges. El lema és 'Tots els camins duen a Roma' i es pretén reflexionar sobre els motius pels quals es viatjava en l’antiguitat per fer comparacions amb l’actualitat. També s’estudiarà com viatjava el coneixement en el món antic i com es trasmetien les obres de Virgilio, el poeta més important de la literatura llatina antiga.

La directora insular de Patrimoni del Consell de Mallorca, Maria Isabel Arnau, ha explicat que «l’objectiu és difondre la cultura clàssica i acostar-la a la ciutadania de manera lúdica i innovadora, aprofitant les petjades encara ben presents dels nostres avantpassats i els coneixements generats a partir del seu estudi».

A més, la presidenta de l’Associació Maremagnvm Balears, Maria José Valle, ha detallat que el festival també compta amb el Forvm, una activitat exclusiva per a l’alumnat dels centres escolars que estudien llatí, grec, cultura clàssica o qualsevol disciplina relacionada amb el món antic.

Programa

21 de març:

19 h – Inauguració del ‘Festival de cultura clàssica 2024: Tots els camins duen a Roma’ a càrrec de María José Valle, presidenta de l’associació MAREMAGNVM BALEARS i de Maria Isabel Arnau, Directora Insular de Patrimoni Històric del Consell de Mallorca. Sala de la primera planta. Pati del Centre Cultural de la Misericòrdia – plaça de l’Hospital, 4 – Palma.

19:30 h – Conferència: «VERBA (VERGILIANA) VOLANT: Viatges (virgilians) per terra, mar i aire» a càrrec de la Dra. Antònia Soler. Sala de la primera planta. Pati del Centre Cultural de la Misericòrdia – plaça de l’Hospital, 4 – Palma. Activitat gratuïta

22 de març:

9 h – 14 h – FORVM per a centres escolars – Tallers de recreació històrica per conèixer el món antic.cPati del Centre Cultural de la Misericòrdia – plaça de l’Hospital, 4. Inscripció prèvia

23 de març:

11 h – Visita guiada: Els mites clàssics als carrers de Palma. Els vestigis de la cultura clàssica ens envolten a cada passa que fem. Els carrers de les nostres ciutats en són plens. Descobrim els mites que ens acompanyen als carrers de Palma mentre fem una passejada. Punt de trobada: Estàtues dels Romans de la Rambla de Palma. Activitat gratuïta. Inscripció prèvia.

16:30h – 19:00h – FORVM: Tallers de recreació històrica per a tota la família: papirs màgics, legionaris en miniatura, parvularium, jocs romans, jocs mitològics, racó de lectura i més sorpreses.

16:45h – Encesa del foc sagrat de Vesta i processó de les seves sacerdotesses.

17:15 h – Contacontes: ‘El viatge d’Odisseu’. El gran heroi grec va viure milers d’aventures en el seu viatge. Creus que se’n va sortir ell sol o el van ajudar els déus?

17:45 h – La vida (i la mort) a un Ludus Gladiatorius. Quin era el dia a dia dels gladiadors? La veritat de la competició a l’arena: lluita, espectacle o supervivència?

18:15 h – Probatio. Les legions romanes estaven formades per homes sans, forts i amb els requisits legals establerts per l’imperi romà. Podries superar tu les proves per formar part de l’exèrcit romà? Jardins de La Misericòrdia. Via Roma, 2 – Palma. Activitat gratuïta

20 h – Roma nocturna. Espectacle de recreació històrica. Tots els camins duen a Roma i aquest ens portarà fins a l’any 49 a.n.e, exactament a l’Aventí, el barri plebeu per excel·lència de la capital de l’Imperi, on la vida no s’atura en caure la nit. Pati del Centre Cultural de la Misericòrdia – plaça de l’Hospital, 4 – Palma. Activitat gratuïta. Inscripció prèvia.

24 de març:

11 h – Conferència: «Tots els camins duen a Roma» a càrrec del Dr. Fernando Lillo Redonet.

A continuació, tast de cuina romana. Sala Matilde Escalas. Can Balaguer – C/ Unió, 3 – Palma. Activitat gratuïta. Inscripció prèvia.

3 d’abril:

19h – Conferència: «El darrer viatge: inscripcions funeràries llatines del Museu de Mallorca» a càrrec de José Antonio Campillo. Activitat conjunta del Museu de Mallorca i l‘Associació Amics Museu de Mallorca. Museu de Mallorca – C/ de la Portella, 5 – Palma. Activitat gratuïta. Inscripció prèvia museudemallorca@dgcultur.caib.es o al telèfon 971 177 838.