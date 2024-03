[VÍDEO] Bad Gyal i Mushka publiquen un avançament de la cançó 'SexeSexy'

Les germanes Alba i Irma Farelo, més conegudes com a Bad Gyal i Mushka, han avançat un tema que canten plegades i que porta per títol 'SexeSexy'. Es tracta d'una col·laboració molt demanada pels seus fans i a la fi es fa realitat un tema conjunt en català de les dues germanes.

Les cantants han fet l’anunci a TikTok, on han penjat un vídeo amb un fragment de la cançó. No obstant això, la plataforma l'ha censurat per «llenguatge explícit».