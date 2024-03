El Festival Cranc arriba al Teatre Principal de Palma amb un concert de Kitty, Daisy & Lewis

La banda britànica Kitty, Daisy & Lewis oferirà un concert el 26 d’abril al Teatre Principal de Palma amb motiu de la presentació del Cranc Illa de Mallorca Festival, o el que és el mateix la translació a Mallorca del prestigiós Cranc Illa de Menorca Festival.

Kitty, Daisy & Lewis és una banda formada pels germans Durham i en la qual també hi participen ocasionalment els pares, Ingrid i Graeme, que tenen una llarga trajectòria en grups punk i new wave als anys 70 i 80.

Amb un directe vibrant que ofereix una barreja explosiva de rockabilly, swing, blues, country i rock & roll, han venut més d’un quart de milions de còpies dels seus discos, han exhaurit entrades a les seves gires i han obert concerts de grans bandes com Coldplay o Stereophonics.

Kitty, Daisy & Lewis s’intercanvien els instruments a l’escenari com feien de petits amb les joguines. El pare, Graeme Durham, reputat enginyer de so de Londres i freak dels aparells de gravació analògica, fa les funcions de guitarrista rítmic (la mare, Ingrid Weiss, exbateria del grup de punk The Raincoats, sovint els acompanya també al contrabaix).