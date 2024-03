Arriba la segona edició del Festival de Manga i Anime en català a les Balears

L’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB), amb la col·laboració d’altres institucions i entitats, un any més, posa en marxa la segona edició del FeMA, el Festival de Manga i Anime en català a totes les illes.

La institució té com a objectiu estratègic, entre d’altres, el foment de la llengua catalana i, en aquesta línia, aquest esdeveniment neix de la iniciativa de potenciar l’ús del català entre el públic més jove a través d'expressions de la cultura japonesa, com són el cinema anime i el còmic manga. El Festival conté diferents activitats a partir del dia 15 de març fins al 24 de març, tot i que la data central serà el pròxim dissabte 16 de març, amb actes arreu de les illes.

D’una banda, el Festival pretén promoure i dinamitzar la cultura del còmic manga i l’anime com a portal per al foment de la llengua entre el públic més jove i, d’altra banda, també vol ser una porta d’entrada al contacte amb les publicacions en català d’aquest gènere, a més d’una manera d’introduir les projeccions de sèries i pel·lícules d’anime en català.

Per aquest motiu, la programació a les diferents illes inclou tallers d’introducció al manga o als kanji, col·loquis amb experts en anime i manga en català, concerts, karaokes, concursos de disfresses, etc., i la projecció d’un clàssic de l’anime de l’estudi Ghibli: El meu veí Totoro, d’Hayao Miyazaki.

En l’organització del Festival hi han col·laborat els consells de Mallorca, Eivissa i Formentera, els ajuntaments de Palma, Ciutadella, Eivissa, Alcúdia, Sant Lluís, Marratxí i Sineu, les associacions culturals VadCultura, l’Associació Otaku d’Eivissa, Shinigamis de Mallorca, Coala Menorca, la Xarxa de Biblioteques de Menorca, la Xarxa de Biblioteques de Mallorca, la Xarxa de Biblioteques d’Eivissa, les biblioteques municipals d’Eivissa, Tallers d’Art, Univers del Còmic, Gotham Còmics, la Llibreria Mediterrània, VadLlibres, i les editorials Norma Editorial, Planeta Cómic, Ooso Comics, Kaji Manga i Distrito Manga. A més, diverses biblioteques de les Illes Balears hi donen suport creant centres d’interès amb el seu fons de manga en català.

A l’acte de presentació hi han intervingut el director insular de Cultura, Guillem Ginard, i el director de l’IEB, Llorenç Perelló, qui destaca que «activitats com aquest festival fan que es promogui l’ús habitual de la llengua entorn d’escenaris molt atractius, en aquest cas, entre la població més jove». A més, Perelló afegeix que «des de la institució treballarem perquè el FeMA pugui comptar, any rere any, amb moltes més edicions i millores, atès que és un projecte estratègic per a la institució, que uneix llengua i cultura, competència de l’IEB».