Els primers minuts de 'Compàs de silenci', el documental sobre Jean Marie del Moral i Miquel Barceló, es presenten a ARCO

Els primers minuts de Compàs de silenci, el documental de Cesc Mulet sobre el fotògraf Jean Marie del Moral i la seva relació de més de quatre dècades amb Miquel Barceló, es presenten a la 43a edició d’ARCO, que obre aquest dimecres les portes al recinte firal d’IFEMA de Madrid. El director i productor mallorquí ha portat a la pantalla la pulsió creativa que batega entre el retratista i un dels artistes vius més rellevants a escala internacional, al qual fa anys que immortalitza en els seus diferents espais de treball. L’estand d’El País de la fira internacional d’art contemporani acull l’avançament d’aquesta producció de La Perifèrica i Allegra Films en el marc de l’exposició fotogràfica Jean Marie del Moral 1985-2023 - Suite Barceló.

Un dels millors retratistes d’artistes al seu estudi

Jean Marie del Moral va néixer a Montoire-sur-le-Loir el 1954, de pare andalús i mare catalana, exiliats en acabar la Guerra Civil espanyola després de passar pel camp de concentració d’Argelès-sud-Mer. Aquest mestre del retrat ha tengut un accés privilegiat amb la seva càmera a Miró, Tàpies, Saura, Chillida, Ai Weiwei, Motherwell o Lichtenstein, conformant un extraordinari mosaic de la creació plàstica contemporània en l'últim mig segle. El 1985 coneixeria Miquel Barceló i, en aquestes quatre dècades de complicitat i silencis, el fotògraf ha pogut documentar els procesos d’improvisació i aprenentatge del pintor i escultor de Felanitx en els seus tallers, des de Paris fins a Barcelona, Gao, Artà, Farrutx, Segou, Palerm, Lanzarote, Angers, Sangha o Vilafranca. «He volgut escriure una novel·la amb fotografies, una novel·la immersa en els silencis del taller», explica el fotògraf.

Què hi ha al darrere d'una foto?

«Què hi ha al darrere d'una foto?», es demana Cesc Mulet. «Des del dia en què decidirem fer una pel·lícula de Jean Marie del Moral i la seva relació amb Miquel Barceló, aquest interrogant ens envolta i, si som sincers, no vull saber la resposta. Compàs de silenci és o millor, vol ser, un retrat: la mirada d'un fotògraf que, amb emoció, entra al taller de l'artista sense objectius, sense fites, sense esperar res i sabent que, potser, en sortirà satisfet. Des de la primera foto, un capvespre llunyà del 1985 —a París davall els fosforescents d'un magatzem— fins al taller de Farrutx, Mallorca, un matí, amb llum natural de la tardor de 2023... Del Moral pensa, toca, observa, escolta, parla i ensuma les fotografies que es belluguen i xoquen, a l'atmosfera de cada taller, esperant —o no— el clic de la màquina de fotos», explica el director.



Compàs de silenci és una producció de La Perifèrica Produccions i Allegra Films amb IB3 i 3CAT, que compta amb el suport de l’ICIB (Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears) i l’ICEC (Institut Català d’Empreses Culturals).

Cesc Mulet

Abans de fundar La Perifèrica produccions el 1997, Mulet (Inca, 1957) va desenvolupar la seva carrera professional en la producció de cinema amb Caín (Manolo Iborra, 1987), Todo por la pasta (Enrique Urbizu, 1991) i Acción Mutante (Álex de la Iglesia, 1993), i ha continuat amb produccions com Quest (Antonina Obrador, 2023), El ventre del mar (Agustí Villalonga, 2021), Ardara (Raimon Fransoy i Xavier Puig, 2019), Formentera Lady (Pau Durà, 2018), La vida lliure (Marc Recha, 2017), Isla Bonita (Fernando Colomo, 2015) i YO (Rafa Cortés, 2007), entre d’altres. Deixant de banda la ficció, és al camp del documental cultural i de creació on ha produït, escrit i dirigit més d’una trentena de projectes audiovisuals. Destaquen títols com La Germania, cas obert. Mallorca 1521-1523 (2022), Dibuixant Max (2020), Els tallers de Joan Miró (2019), Toni Catany. El temps i les coses (2015), Viure un rèquiem (2014), Fra Juniper Serra, l’home que caminava (2013), Hotel Formentor (2009) o Viatge de Paraules (2002), que han participat als festivals de cinema documental de Montreal, Nova York, Perpinyà, Beirut, Roma o Marsella.

Sinopsi

El fotògraf Jean Marie del Moral entra per primera vegada a l’estudi de l’artista Miquel Barceló els anys vuitanta. Amb aquell primer retrat comença una relació que ja fa quatre dècades que dura. Un diàleg en què la imatge pren el protagonisme per damunt de les paraules i que documenta l’evolució del pintor de Felanitx, Mallorca. Les estacions nodals d’aquest viatge suggestiu i singular passen pels estudis de l’artista a París, Mali, Mallorca, Palermo, Vietri, Gao, Nàpols o Barcelona, espais lligats intrínsecament a l’evolució de Barceló, recollits per la càmera de Del Moral. Silenciosa, pausada i —també— en desenvolupament constant.