Arriba la tercera edició del Festival Sororitat

El Festival Sororitat, una celebració única de la música creada per dones i dissidències, arriba a la tercera edició que tendrà lloc el 9 de març al Districte de ca na Rossa, Consell, a partir de les 17.00 h.

Amb una dedicació ferma a la promoció de la cultura feminista i la inclusió, aquest festival d'organització no-mixta és un espai segur i inspirador per a totes aquelles que cerquen connectar amb les veus i els talents femenins i dissidents del panorama musical. Enguany l’edeveniment comptarà amb les actuacions de Na Kate, Majava i Xisk, artistes que estan marcant la diferència a Mallorca, i La Niña Paracaídas, projecte pop-punk consolidat a Lleida. No faltarà tampoc l’ambient de festivitat amb la xaranga Myotragus i les punxadiscs PD Mandongas i Sonam Sound System.

Organitzat per l’associació feminista Atzur, dedicat a fomentar la sororitat i la diversitat en el món de la música, el Festival Sororitat pretén desafiar les normes establertes i proporcionar una plataforma per a les artistes que, massa sovint, s'ignoren en els circuits musicals tradicionals. A través de concerts en viu, paradetes i altres activitats participatives, el festival no només celebra les expressions artístiques de les dones i dissidències, sinó que també crea espais per al diàleg i la construcció col·lectiva de comunitat.

Les entrades es poden adquirir aquí.